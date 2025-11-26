Del frío hormigón a la convivencia: la plaza que renace en Pinilla para fomentar el encuentro de los vecinos

El concejal de Obras, Movilidad, Infraestructuras y Participación Ciudadana, Pablo Novo, ha presentado el proyecto de remodelación de la plaza Canteras del Raposo, situada en el barrio de Pinilla, entre las calles Salamanca, Flor y Peñausende.

Según Novo, se trata de una actuación "diseñada junto al tejido vecinal y educativo del barrio", ya que surge del programa participativo ‘soñando plazas’.

Un proyecto inaugurado este año como continuidad de la experiencia previa de ‘soñando parques’, mediante la que el Ayuntamiento ha renovado integralmente varios parques infantiles de la ciudad y ha creado otros nuevos. La iniciativa busca implicar a los vecinos en la transformación de los espacios públicos.

El presupuesto base de licitación asciende a 48.000 euros. Su objetivo es convertir un espacio de hormigón "sin apenas elementos" en una plaza estancial, integrada y útil, que complemente al parque infantil contiguo. Según el concejal de Obras, se pretende crear un lugar que fomente la convivencia y la participación vecinal.

Entre las actuaciones previstas destaca la mejora del pavimento existente, con reparación de los puntos deteriorados, pulido de la superficie y aplicación de pigmentación grisácea para unificar la estética.

También se construirá una jardinera de hormigón con riego por goteo y especies de bajo mantenimiento, similares a las utilizadas en la avenida Reyes Católicos y en los programas Renaturaliza del Bolón y la calle Villalpando.

El proyecto incluye la renovación del vallado perimetral y la instalación de nuevo mobiliario urbano, como pérgolas, bancos, papeleras y balizas de iluminación. Además, se incorporará una pintura artística con el nombre del barrio y se marcarán juegos tradicionales en uno de los espacios de la plaza.

Tras la intervención, la plaza contará con dos zonas diferenciadas. Una semicircular, dotada de mobiliario, sombra e iluminación, y otra diáfana, delimitada visualmente por las pérgolas, destinada a actividades culturales, festivas y comunitarias organizadas por la asociación vecinal. Esta zona conectará directamente con el parque infantil, recientemente renovado con nuevo mobiliario y columpios.

Pablo Novo ha subrayado que la actuación busca "integrar a la comunidad en el diseño del espacio y fomentar el uso cotidiano de la plaza como punto de encuentro y disfrute para todas las edades".