Benavente enciende su Navidad este viernes y propone un programa marcado por el deporte, la música o el teatro

Este viernes, 28 de noviembre, Benavente (Zamora) encenderá su Navidad a partir de las 19:30 horas desde la Plaza Mayor. Y como previa ha servido este miércoles, en el que se ha presentado el programa de actividades para estas fechas y que propone actividades deportivas, musicales, teatro o charlas que impregnarán de magia la localidad hasta el próximo 10 de enero.

La Navidad arrancará con el encendido de las luces, tal y como se ha avanzado durante la presentación del programa a cargo de los concejales de Fiestas, Cultura y Deportes: Alberto Lorenzo, Mercedes Benítez y Elena Justo.

El amplio número de actividades para estas fechas está destinado a todos los públicos con el objetivo de que disfruten de las fiestas navideñas que tan llenas están cada año de emoción y de reencuentros con familiares y amigos.

Los actos principales, como no podía ser de otra manera, serán las respectivas cabalgatas de Papá Noel y los Reyes Magos. El primero de ellos llegará el próximo lunes, 22 de diciembre, a partir de las 19:00 horas.

Llegado desde los lugares más fríos del planeta, Papá Noel arrancará en la Avenida Maragatos y llegará a la Casita de Madera junto a la Biblioteca Municipal. Por su parte, sus majestades harán lo propio la tarde del 5 de enero, partiendo a las 19:00 horas desde la Avenida de Maragatos hasta llegar a la Plaza Mayor.

Deporte, música, teatro, charlas y el tradicional encuentro con mayores o las actividades para los más pequeños acaban de completar este programa. Además, el centro cultural 'Soledad González' será el escenario, como es habitual, del 'Portal de Belén', desde este 28 de noviembre y hasta el 5 de enero junto al XIX Concurso de Postales Navideñas y la exposición 'Historias de los libros' de la Fundación Educa.

El concejal de Fiestas, Alberto Lorenzo, ha agradecido la colaboración de los comercios, asociaciones, clubes, entidades y voluntarios que han participado en la elaboración del programa.

Por su parte, Elena Justo, encargada del área de Deportes, ha apuntado que su programación pretende que las calles, plazas y espacios municipales se conviertan en lugares de convivencia, diversión y encuentro.

Por último, Mercedes Benítez, edil de Cultura, ha invitado a todos los que visiten Benavente y a los propios vecinos a disfrutar de la Navidad "con la misma emoción con la que hemos preparado nosotros la programación porque al final la Navidad es luz, cultura, familia y comunidad".