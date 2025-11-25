Barrios acusa al Gobierno de "castigar" a Sanabria al suprimir las paradas del AVE y exige a Aagesen que las recupere

El senador del Partido Popular por Zamora, José María Barrios, ha reclamado este martes en la sesión de control al Gobierno en el Senado que la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, intervenga para restaurar las frecuencias del AVE en la estación de Otero de Sanabria, suprimidas desde el pasado mes de junio.

Barrios ha preguntado por el impacto que tendrá la eliminación de estas paradas en la despoblación de la comarca sanabresa. El senador zamorano ha recordado que desde el 9 de junio el AVE que conecta Galicia y Madrid dejó de efectuar la parada de primera hora en Sanabria AV, una decisión que ha calificado como "una injusticia para los vecinos y un retroceso para el futuro de la zona".

El senador del PP ha criticado que, mientras desde el PSOE de Castilla y León se aseguraba que la retirada era un "error" que sería "corregido", la dirección de Renfe defendía la supresión "al tiempo que usted y el Gobierno callaban", ha reprochado a la vicepresidenta. Una contradicción que, según el senador zamorano, evidencia una falta de compromiso con el territorio.

Barrios también ha recordado las palabras de la entonces ministra de Transportes, Raquel Sánchez, durante la inauguración de la estación en 2021.

La responsable socialista definió entonces la infraestructura como "un ejemplo de compromiso con el transporte sostenible, con el reto demográfico y con una comunidad para todos", una declaración que el senador contrapuso con la situación actual.

"El AVE abrió una ventana a la esperanza en una provincia gravemente afectada por la despoblación, donde los fallecimientos duplican a los nacimientos", ha subrayado Barrios.

Además, ha criticado que el ministro Óscar Puente "impone su criterio económico frente a la rentabilidad social", lo que, según ha afirmado, perjudica al medio rural zamorano.

Por todo ello, el senador zamorano ha instado a Aagesen, como responsable del Reto Demográfico, a que "no permita que desde otro ministerio se ataque al mundo rural".

Barrios ha preguntado, además, cómo es posible que el titular de Transportes "imponga su criterio de rentabilidad económica frente a la rentabilidad social", y planteó irónicamente que "en el Gobierno más feminista de la historia manda más un ministro que una vicepresidenta".

Barrios ha concluido su intervención en el Senado apelando a la vicepresidenta a que "ejerza de una vez por todas sus competencias" y aplique "las políticas transversales contra la despoblación" anunciadas por el Ejecutivo.