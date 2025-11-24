La USAL convierte lodos y cenizas de la industria papelera en aditivos para hacer carreteras más duraderas

aterial de estudio del proyecto ADICEL de la Universidad de Salamanca desarrollado por investigadores de la EPS de Zamora

La Universidad de Salamanca investiga cómo convertir los residuos de la industria papelera en aditivos sostenibles capaces de mejorar la durabilidad de las carreteras.

Se trata del proyecto Adicel, que dirigen los investigadores Diana Movilla Quesada y Aitor Raposeiras Ramos desde la Escuela Politécnica Superior de Zamora y está financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Cada año, la industria española de la celulosa y el papel genera cerca de 20 millones de toneladas de pulpa y papel y de ese proceso resultan 1,3 millones de toneladas de lodos y cenizas.

Su alta capacidad de lixiviación y su emisión de gases impiden su depósito directo en vertederos. Desde la USAL señalan que esto encarece su tratamiento y dificulta una gestión que ya supone un desafío ambiental.

El sector busca alternativas porque, sin soluciones sostenibles, estos restos actúan como una amenaza para los ecosistemas. La investigación de la USAL parte de esa preocupación. Adicel "persigue mejorar la durabilidad de las carreteras mediante materiales reciclados y respetuosos con el medio ambiente”, explican sus responsables.

El equipo trabaja en la creación de "aditivos sostenibles y materiales alternativos” para mezclas bituminosas elaborados a partir de lodos del tratamiento de aguas residuales del proceso papelero y de cenizas generadas por la incineración de biomasa.

El objetivo es "transformar un problema ambiental en una oportunidad para la economía circular”. Los investigadores subrayan que estos subproductos podrían reforzar la vida útil de los firmes asfálticos y su adherencia. También permitirían avanzar hacia una construcción más sostenible.

La mejora de la durabilidad tiene un impacto directo sobre el transporte. Según la Asociación Española de la Carretera, "uno de cada diez kilómetros” de la red viaria española presenta un estado muy deficiente. El deterioro reduce la seguridad y dispara el consumo de combustible y las emisiones.

Adicel incorpora a expertos de la USAL y a dos grupos de referencia de Chile. Participan el Grupo de Investigación en Pavimentación Vial (GIPAV) de la Universidad de La Frontera y el Grupo de Investigación en Ingeniería Vial (Gi2V) de la Universidad Austral. El proyecto se enmarca en el Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023.

La iniciativa comenzó en septiembre de 2023 y tiene una duración de cuatro años y sus avances iniciales apuntan ya a resultados prometedores.

Los investigadores destacan que evidencian "el potencial científico de la Escuela Politécnica Superior de Zamora y sus equipos, así como su compromiso con la innovación sostenible”.