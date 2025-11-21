La Diputación aprueba un ambicioso presupuesto de 103,7 millones para invertir en los pueblos de Zamora

La Diputación de Zamora ha aprobado el presupuesto de 2026, que asciende a 103.784.529,08 euros, la cifra más alta alcanzada por la institución. El aumento respecto al ejercicio anterior es de 8,7 millones, lo que permite reforzar inversiones, ampliar servicios y mantener la estabilidad financiera de la administración provincial.

El documento destina más de 26 millones de euros a inversiones, equivalentes a una cuarta parte del total. La Diputación subraya que prevé subvenciones provinciales que no caerán por debajo del 90% y que, en numerosos programas, cubrirán el 100% del gasto para facilitar la gestión municipal. La institución mantiene además su impacto laboral directo e indirecto, con más de 1.700 empleos vinculados a servicios propios o consorciados.

Si lo desglosamos por capítulos, el área de Personal asciende a 25.871.665 euros, centrado en la estabilidad de la plantilla y el funcionamiento de servicios provinciales. En Asistencia a Municipios y Arquitectura se consignan 682.593,84 euros, con partidas específicas de 95.000 euros para normas urbanísticas, 18.000 euros para inventarios municipales y 156.000 euros para el programa Rehabitare destinado a rehabilitar viviendas rurales.

El área de Patrimonio contará con 4.279.200 euros. Se destinan 200.000 euros a la reparación de los tejados del Palacio Provincial y otros 200.000 euros para finalizar las obras del Colegio Universitario. La residencia de Toro sumará 150.000 euros para mejoras internas, y el Teatro Ramos Carrión dispondrá de 100.000 euros para el refuerzo de anclajes de cristaleras.

El presupuesto medioambiental asciende a 7.890.394 euros. Comprende actuaciones de prevención de incendios, depuración y abastecimiento de agua. Incluye 50.000 euros para limpieza de cauces urbanos, 208.000 euros para guías de prevención y la contratación de once trabajadores, y 363.089 euros para equipos básicos contra incendios.

El plan integral de bocas de riego incorpora 296.147 euros, subvencionado al 100%. La limpieza de charcas para incendios y ganadería suma 250.000 euros, cantidad que se duplicará con aportación de la Junta. La depuración de aguas residuales alcanza 1,5 millones en 25 localidades. La convocatoria para redes de abastecimiento aumenta a 2 millones, y el Plan de Gestión del Agua dedica 400.000 euros a digitalizar contadores.

El plan de emergencia y sequía asciende a 1,2 millones, mientras que la modernización de la ETAP de Benavente y Los Valles se dota con 250.000 euros. Se incluyen además 60.000 euros para el Camino Natural de la Ruta de la Plata, 30.000 euros para residuos agrarios y 530.000 euros para biotrituradoras en mancomunidades. El convenio de televisión digital suma 65.000 euros y el consorcio de residuos recibe 230.000 euros para compensar el transporte desde Sanabria.

Mientras que, el apartado de Política Social suma 14.844.273 euros, con refuerzo de atención domiciliaria, comedores y programas de apoyo. La ayuda a domicilio dispone de 9.668.294 euros y el programa Crecemos cuenta con 980.300 euros. El transporte social asciende a 120.000 euros, mientras que los clubes de jubilados reciben 115.000 euros y las ayudas de urgente necesidad 180.000.

Las entidades sin ánimo de lucro percibirán 961.000 euros y los comedores sociales 800.000 euros. Se añaden 236.679 euros para la lucha contra la exclusión financiera mediante oficinas itinerantes. Las ayudas a la natalidad suman 300.000 euros.

Por otro lado, el área de Cultura alcanza 5.510.600 euros. Mantiene convenios con los obispados por 395.000 euros e incorpora 234.000 euros para mobiliario. La restauración de la iglesia de Molacillos suma 125.000 euros y los colegios públicos 500.000 euros. La programación cultural en municipios se financia con 312.000 euros, las asociaciones culturales con 200.000 y el inventario digital del patrimonio con 25.000.

Los entes culturales y consorcios recibirán 1,53 millones, y la cultura popular 417.000 euros. El Patronato de Turismo crece hasta 2,33 millones, integrando acciones promocionales de Alimentos de Zamora.

El área de Desarrollo Económico y Emprendimiento alcanza 9.568.041 euros. El plan Dipnamiza aumenta a 2,165 millones y el Plan de Empleo Agrario mantiene 120.000 euros. Las ayudas a microempresas suben a 1 millón, con especial atención a zonas afectadas por incendios. La reparación de caminos rurales alcanza 1.014.000 euros y los grupos de acción local reciben 204.000 euros.

El Polígono Puerta del Noroeste suma 334.738 euros, el Plan de la Raya 1 millón y el Plan Tierra de Campos 20.000. Ifeza contará con 532.665 euros y el área de Emprendimiento con 769.500, incluidos 100.000 euros para bares municipales y 50.000 euros para espacios comerciales en bares.

Obras y Carreteras dispone de 14.760.444 euros. El nuevo parque de bomberos de Sanabria suma 1,1 millones y el plan piloto de rehabilitación de viviendas particulares alcanza 300.000 euros, duplicados por la Junta. La convocatoria para instalaciones municipales llega a 1,82 millones y la reforma de consultorios médicos a 520.000 euros.

El Fondo de Cohesión Territorial suma 796.251 euros, el parque de maquinaria 300.000 y la oficina de turismo 265.380. En carreteras, el mantenimiento se dota con 2,5 millones, los firmes con 1 millón y el Plan Provincial con 800.000 euros, incluida la carretera Vezdemarbán–Belver. El puente de Fresno de la Polvorosa contará con 800.000 euros y el de Manganeses con 549.954. Se incorpora un plan de radares pedagógicos de 500.000 euros.

Mientras que Agricultura, Ganadería, Juventud y Deportes asciende 3.431.427 euros. Incluye 50.000 euros para indemnizaciones por ganado, 180.000 para razas autóctonas y 100.000 para el programa Meliza. Ecocultura recibirá 160.000 euros y Fromago 550.000. La Escuela de Industrias Lácteas contará con 80.000 euros y los vallados virtuales con 600.000.

Las concentraciones parcelarias privadas suman 400.000 euros, más otros 400.000 de la Junta, y se destinan 120.427 euros a puntos de carga de agua. Juventud y Emigración contará con 581.500 euros, con programas de retorno, talleres y ayudas al alquiler. Deportes asciende a 2.187.705 euros, con 360.000 euros para clubes, 234.000 para asociaciones, 342.705 para entidades de alto nivel y apoyos directos a equipos provinciales.

El área de Protección Civil y Bomberos suma 5.815.005 euros. Los convenios con agrupaciones locales destinan importes de entre 6.000 y 30.000 euros. Se incorporan 1,3 millones para nuevos vehículos en Sanabria. El Consorcio Provincial de Bomberos recibe 3.493.705 euros, con el objetivo de renovar equipamientos y reforzar el servicio.

Consorcio Provincial de Bomberos

En la misma sesión plenaria se aprobó un reconocimiento de créditos de 1,4 millones de euros para la adquisición de cuatro nuevos camiones destinados a la recogida selectiva del Consorcio Provincial de Residuos.

Estos vehículos renovarán la flota actual y reforzarán la recogida de papel-cartón y envases ligeros en la provincia. Se incorporarán al servicio antes de la entrada en vigor del nuevo contrato de recogida selectiva previsto para mayo de 2026.

El Consorcio Provincial de Residuos, integrado por la Diputación, 15 mancomunidades, siete municipios no mancomunados y los ayuntamientos de Zamora, Benavente y Toro, gestiona el tratamiento de residuos y coordina la recogida selectiva en la provincia. Dispone de seis plantas de transferencia (Cernadilla, Castrogonzalo, Villafáfila, San Vitero, Toro y Bermillo de Sayago) desde las que se trasladan los residuos al Centro de Tratamiento de Zamora.