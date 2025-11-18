El Ayuntamiento de Zamora presenta un presupuesto de 79,5 millones para 2026 y suma otros 15 en obras en marcha

El Ayuntamiento de Zamora ha presentado el proyecto de presupuestos para 2026, que asciende a 79.503.063 euros, apenas 134.000 euros más que en 2025.

El concejal de Hacienda, Diego Bernardo, ha definido estas cuentas como "un presupuesto para los zamoranos", realista, continuista y "sin bombazos", que mejora la vida de los ciudadanos día a día.

Según el alcalde, Francisco Guarido, estas cuentas no son "una foto fija del año", sino que incorporan el efecto del "mayor volumen de obras en la historia de la ciudad" y la continuidad de inversiones ya en ejecución desde 2025.

Entre los proyectos más destacados se encuentran la rehabilitación del Puente de Hierro, con un coste superior a cuatro millones de euros; los proyectos de aceras, valorados en otros cuatro millones; y un millón de euros destinado al alumbrado público.

Además, desde el 1 de enero se incorporarán más de 15 millones de euros en obras en curso mediante modificaciones de crédito, como el ascensor de la Catedral, las aceras de la avenida del Nazareno, el aparcamiento de caravanas de Los Pelambres, las obras en la plaza de la Catedral, la rehabilitación de La Josa, el estadio Ruta de la Plata, el mobiliario del Banco de España y el nuevo Parque de Bomberos.

El presupuesto incluye íntegramente el nuevo contrato de ayuda a domicilio, con 5.235.000 euros, la mayor dotación destinada a este servicio en la ciudad. Desde 2015, este contrato ha crecido un 422%, aumentando de 75.000 a 240.000 horas de servicio y de 300 a 1.000 usuarios.

Guarido ha querido destacar que el Ayuntamiento garantiza que "no hay listas de espera" y que todos los ciudadanos con derecho a este servicio lo recibirán.

Sin embargo, el coste de más de 3,3 millones recae en las arcas municipales, frente a los 1,9 millones aportados por la Junta de Castilla y León, que financia solo el 36,5% del contrato.

Por su parte, Diego Bernardo ha detallado que los ingresos por impuestos directos, como IRPF, plusvalía, Impuesto de Actividades Económicas e Impuesto de Construcciones, crecen en más de un millón de euros gracias al mayor dinamismo económico, sin necesidad de modificar tributos municipales. El IBI se mantiene como principal fuente de ingresos, con 20 millones.

Por su parte, las transferencias del Estado bajan 650.000 euros respecto a 2025 debido a que no se ha incluido la liquidación de 2024 por prudencia, aunque la participación de tributos sigue al alza.

Los intereses bancarios descienden medio millón por la reducción del Euríbor y el canon de la depuradora disminuye un millón, un efecto neutro al recaudar directamente la empresa que presta el servicio.

Más vecinos viviendo en la ciudad

Diego Bernardo ha querido también reflejar en esta presentación del presupuesto una mejora demográfica y laboral. Desde enero de 2023, Zamora ha ganado 1.266 habitantes, superando los 60.000. De ellos, 350 son jóvenes y 556 se encuentran en edad laboral.

También ha detallado que el paro ha descendido del 15,96% al 12,21% en dos años y los afiliados a la Seguridad Social se han incrementado en más de 1.000 personas, lo que se refleja también en un incremento de la actividad económica de la ciudad.

En materia de gastos, el capítulo de personal asciende a 26,5 millones de euros, un tercio del presupuesto, mientras que los gastos corrientes en bienes y servicios suponen un 53%, incluyendo contratos de limpieza, parques, seguridad y mantenimiento.

Desde 2015, el coste de los contratos municipales ha crecido más de 10 millones, de los cuales casi 3 millones corresponden solo al último año. Entre las áreas con incremento se incluyen deportes, con un millón más por el contrato de piscinas, y organización municipal, que suma 300.000 euros para la carrera profesional y 1,5 millones para modernización informática.

El presupuesto incluye más de cinco millones de euros en inversiones iniciales: 1.210.000 euros para el Mercado de Abastos, 300.000 para el equipamiento del nuevo Parque de Bomberos y 800.000 para la pavimentación de Los Llanos.

La partida de turismo supera los 550.000 euros e incorpora actuaciones en conservación del patrimonio y mejora de espacios visitables, incluyendo 100.000 euros para el Castillo y 90.000 euros en el centro cívico de las Aceñas de Gijón.

También se destinan fondos a la mejora de servicios municipales: 85.000 euros para bomberos, 94.000 para policía, 100.000 para centros infantiles, 130.000 euros para el teatro y 90.000 para instalaciones deportivas.

Bernardo ha asegurado que, sumando las inversiones municipales, estatales y autonómicas, Zamora recibirá más de 100 millones de euros entre 2025 y 2026, una cifra que calificó de "histórica".

Sobre este punto, el alcalde ha subrayado que el Ayuntamiento se encuentra "en un momento económico positivo" y ha defendido que los consistorios y el Estado "dan la cara ante los ciudadanos", mientras que diputaciones y comunidades "reparten dinero que recaudan otros", generando "un nivel de caciquismo muy considerable".

Finalmente, Guarido ha defendido que el presupuesto de Zamora para 2026 culmina las grandes inversiones en marcha, refuerza los servicios públicos, marca "un récord en servicios sociales". Algo que cree que evidencia un "punto de inflexión" en la actividad económica y demográfica de la ciudad.

Guarido ha concluido que el Ayuntamiento seguirá reclamando a la Junta de Castilla y León "una financiación adecuada" conforme a la Ley de Bases, especialmente en competencias impropias como la ayuda a domicilio.