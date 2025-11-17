Manuel Garrote no reabrirá el Merendero de los Pelambres: su reapertura vuelve al punto de partida

El coresino Manuel Garrote no se encargará de la reapertura del mítico Merendero de los Pelambres de Zamora. Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León, el coresino ha sido apartado de la licitación "por motivos burocráticos ajenos" al propio Manuel "relacionados con la gestoría con la que contó para realizar las gestiones oportunas".

Un triste varapalo para el zamorano, conocido en redes como Don Sopalajo, y cuya intención era darle una vuelta de tuerca al histórico merendero a los pies del río Duero. Entre las novedades que pensaba introducir Garrote era abrir el merendero los 12 meses del año, tal y como explicaba en una entrevista en este periódico hace apenas un mes.

También había elaborado una trabajada imagen de marca, bajo el nombre de 'El Merendero de Garrote', en referencia a su familia procedente del barrio de San Frontis, donde se ubica el negocio. De hecho, había aprovechado las redes sociales que había abierto por su anterior negocio en el chiringuito de las piscinas municipales de Coreses, para transformarlas en las de este nuevo sueño empresarial.

Pero ahora todo esto queda atrás, tras este error burocrático, que le permite cumplir las exigencias del pliego municipal para su concesión. Esto hace que Manuel no pueda llevar a cabo su iniciativa, que, además, iba a servir para obtener un 'colchón' económico para sacar adelante su otro proyecto hostelero: un hotel con temática del Señor de los Anillos, en la granja de su abuelo, en Coreses.

Ahora, el Ayuntamiento de Zamora entregará la licitación al segundo de los licitadores de la subasta que quedaron tras Manuel, y que previsiblemente será Roberto García, conocido empresario de Zamora por gestionar otros negocios hosteleros similares.

Cabe recordar que la licitación permite explotar el famoso chiringuito durante los próximos 10 años, ampliable de 5 en 5, hasta un máximo de 20, con un canon anual de 41.000 euros al año, a pagar al Ayuntamiento de Zamora.

El adjudicatario no solo gestionará el bar, sino que también deberá asumir el mantenimiento completo del edificio, las terrazas y los vestuarios, así como todos los gastos de suministros, personal e impuestos.

El Ayuntamiento de Zamora exige además un seguro multirriesgo de 180.000 euros y otro de responsabilidad civil de 300.000 euros por víctima. El local tendrá que permanecer abierto de forma obligatoria entre el 1 de abril y el 30 de septiembre.

La concesión se otorga mediante subasta, con un canon mínimo de 12.342 euros anuales más IVA, y se requiere acreditar solvencia financiera y experiencia en hostelería.

El Merendero Los Pelambres cuenta con una superficie construida de 186 metros cuadrados, y forman parte de la concesión dos zonas hormigonadas destinadas a terraza.