El sabor de Zamora se corona en Trabazos: magosto, mieles y tradición en los Premios Alveare 2025

La localidad zamorana de Trabazos vivió este sábado uno de sus días grandes con la celebración del tradicional Magosto y la entrega de los Premios Alveare 2025, un reconocimiento a las mejores mieles de la provincia de Zamora. La cita, organizada por la Diputación de Zamora, reunió a vecinos y visitantes en una jornada marcada por la tradición, la gastronomía y el protagonismo de los productores locales.

El evento sirvió como antesala de las XIX Jornadas de Exaltación de la Castaña y Setas Alistanas y de la IV Feria Provincial de la Miel, dos citas que consolidan al municipio como punto de referencia en la promoción de los recursos agroalimentarios de la zona. No faltaron las catas de mieles, concursos gastronómicos, sorteos y un magosto espectacular, alimentado por un lumbrón de más de 200 kilos de castañas que se convirtió en uno de los reclamos del día.

Este año se presentaron más de 40 muestras al certamen, evaluadas por un jurado profesional integrado por Carmen Gómez, primera catadora de mieles de España; Patricia Combarro y Rosa García. Tras la deliberación, los Premios Alveare 2025 quedaron así:

Premio Popular

Miel Valdepalacios (Palacios de Sanabria)

Mieles Claras

Oro: Miel de Laura (Escober de Tábara)

Plata: Miel de Vegalatrave (Vegalatrave)

Bronce: Las Obreras de Aliste (Gallegos del Campo)

1ª Mención Especial: Apijofer (Vide de Alba)

Mieles Oscuras

Oro: Rivera de Aliste (Gallegos del Río)

Plata: Miel los Caballeros (Donadillo)

Bronce: Miel Gómez (Aciberos)

1ª Mención: Miel Bocabrañas (Mombuey)

2ª Mención: Apícola la Urrieta (Flechas)

3ª Mención: Miel los Castros (Ferreras de Arriba)

El presidente de la Diputación y alcalde de Trabazos, Javier Faúndez, calificó la jornada como “una celebración de la tradición, la gastronomía y los productos de cercanía”, y destacó el empuje de un sector “dinámico y con gran proyección” en la provincia. También subrayó los avances logrados con la Marca de Garantía ‘Miel de Zamora’, que permitirá a los apicultores empezar a envasar con sello de calidad antes de final de año.

Faúndez recordó además iniciativas como la Feria de Apicultura ‘Meliza’ o la futura envasadora promovida por Apis Durii, ambas respaldadas por la Diputación, que buscan consolidar un sector estratégico que combina tradición, sostenibilidad y oportunidades económicas en el medio rural.

La jornada concluyó con la entrega oficial de los premios y el reconocimiento a la participación del público, que con su voto popular contribuyó a reforzar la identidad de Trabazos como capital zamorana de la miel y los productos de la tierra.