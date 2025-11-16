La Junta forma a bomberos, voluntarios y alcaldes de Salamanca y Zamora en nuevas técnicas contra incendios en la interfaz urbano-forestal

La Junta de Castilla y León ha iniciado en Zamora un plan formativo dirigido a bomberos, voluntarios de protección civil y alcaldes de Salamanca y Zamora para mejorar la respuesta ante incendios que se originan en la interfaz urbano-forestal, donde el riesgo para la población es mayor.

La primera jornada, celebrada en el recinto ferial Ifeza, reunió a más de 80 participantes —entre ellos brigadas, técnicos del Centro para la Defensa del Fuego y representantes municipales de varias localidades— y forma parte de las actuaciones aprobadas para la recuperación de zonas afectadas por los grandes incendios del pasado verano.

Durante ocho horas, los asistentes trabajaron nuevas técnicas de autoprotección, coordinación y extinción, procedimientos de evacuación y confinamiento, y pautas para prestar primeros auxilios en escenarios complejos. Las agrupaciones de voluntarios utilizaron además las autobombas recientemente entregadas por la Agencia de Protección Civil y Emergencias.

La directora de la Agencia, Irene Cortés, clausuró la sesión y anunció que este curso es el primero de un paquete de seis que se impartirán entre noviembre y diciembre, con una inversión cercana a 250.000 euros. El siguiente encuentro tendrá lugar en Vilviestre del Pinar (Burgos). Cortés destacó que este programa permitirá extraer conclusiones y propuestas de mejora de cara a la próxima campaña contra incendios forestales.