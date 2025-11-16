Jambrina Lucha achaca a la Junta “falta de sensibilidad ambiental” tras avalar una planta de biogás en Peleas de Abajo

Asociación Biogás Así No – Jambrina Lucha, durante una manifestación a las puertas de la Delegación Territorial de la Junta en Zamora FB

Nueva decepción en Jambrina. La asociación Biogás Así No – Jambrina Lucha ha mostrado su profundo malestar tras conocer que la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora ha resuelto favorablemente el Informe de Impacto Ambiental de una de las plantas de biogás proyectadas en Peleas de Abajo.

La resolución, emitida el pasado 28 de octubre, concluye que la instalación “no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente”. Una afirmación que la asociación rechaza frontalmente y que ha encendido el malestar entre los vecinos. “La sensibilidad ambiental de los responsables de la Consejería de la Junta queda en entredicho”, señalan desde el colectivo.

ZEPA y tráfico pesado

La asociación lamenta que la administración autonómica pase por alto aspectos que consideran “clave” en la protección del entorno. Subrayan que la planta se ubicará en una zona limítrofe con una ZEPA, donde habitan especies protegidas como la avutarda o el sisón, especialmente sensibles a ruidos, movimientos y alteraciones del terreno.

También denuncian la falta de evaluación sobre el incremento de tráfico pesado que generará la instalación, un impacto que —alertan— afectará tanto a la fauna como a la calidad de vida de vecinos y al medio ambiente en general.

Alegaciones ignoradas

La asociación había presentado un amplio documento de alegaciones en el que detallaba estos y otros riesgos, como la afección a vías pecuarias y elementos del patrimonio natural. Sin embargo, aseguran que la Junta no ha dado respuesta a ninguna de ellas, ni ha mencionado la fuerte contestación social que el proyecto ha suscitado desde su anuncio.

“No entendemos cómo se ha podido resolver el impacto ambiental sin atender a las problemáticas que expusimos”, lamentan.

El malestar se agrava por la falta de actuación, según denuncian, ante las “tropelías” de la empresa promotora, que sigue sin restaurar los terrenos afectados por obras ilegales por las que ya fue denunciada, expedientada y multada.

Mientras la Junta avanza en la aprobación de la planta, la asociación insiste en que seguirá defendiendo el patrimonio natural y la calidad de vida de la zona, que —aseguran— siguen sin ser escuchados.