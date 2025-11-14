¿Podrá ser una IA quien escriba la gran novela del siglo XXI?: UNED Zamora organiza unas interesantes conferencias

La UNED Zamora ha organizado, para el próximo 20 de noviembre, un nuevo Ciclo de Conferencias sobre Inteligencia Artificial que podrá seguirse tanto de forma presencial como online.

La jornada reunirá a expertos nacionales e internacionales para analizar el presente y futuro de esta tecnología desde dos perspectivas complementarias: la creatividad de los grandes modelos de lenguaje y las tendencias emergentes que marcarán la evolución tecnológica en los próximos años.

La jornada dará comienzo a las 16:00h con la conferencia de Julio Gonzalo Arroyo, titulada “¿Podrá ser una Inteligencia Artificial quien escriba la gran novela del siglo XXI?”.

En su intervención, Julio Gonzalo abordará la capacidad de los Large Language Models para realizar tareas tradicionalmente humanas, como la escritura creativa, revisando los principios de diseño de estas inteligencias artificiales y sus posibilidades reales para generar textos originales.

A partir de las 17:00h y hasta las 19:00h, Enrique Amigó Cabrera y Víctor Fresno Fernández ofrecerán la conferencia “Horizontes emergentes en Inteligencia Artificial: Tendencias y estrategias para el 2026”, en la que presentarán una visión clara del rápido progreso de la IA, abordando la evolución de los modelos más avanzados, las nuevas tendencias, estrategias y retos futuros.

El evento se celebrará en el aula 3.13A (3ª planta) de la UNED Zamora. Para más información e inscripciones, se puede visitar el siguiente enlace: https://extension.uned.es/actividad/idactividad/48809