Guarido destaca la recuperación de la contratación en Zamora “tras la brusca caída” que coincide con Vox en la Junta

La Mesa de Diálogo Social se ha reunido hoy en el Ayuntamiento de Zamora con el objetivo de informar a los agentes sociales sobre los principales asuntos de empleo, comercio y políticas sociales gestionados por el consistorio, así como de mantener un diálogo fluido y abierto con los representantes sindicales y empresariales.

El encuentro contó con la participación del alcalde de Zamora, Francisco Guarido, la concejala de Recursos Humanos, Laura Rivera, el concejal de Hacienda, Diego Bernardo, y representantes de los principales agentes sociales, entre ellos los secretarios provinciales de CCOO, Jesús Carretero; UGT, Juan Escudero; y CEOE, Ángel Hernández.

Durante la reunión, el alcalde detalló los avances en distintas áreas, incluyendo empleo, comercio, políticas sociales, subvenciones europeas y vivienda.

En materia de empleo, destacó que desde octubre de 2024 el Ayuntamiento ha convocado 55 plazas de funcionarios y 18 de personal laboral, cumpliendo con las ofertas públicas de empleo y sumando un 10% adicional gracias a la saneada situación financiera municipal.

Sobre los Planes de Empleo, financiados conjuntamente por la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento, Guarido señaló la recuperación de la contratación, con 44 trabajadores este año, tras la caída de 128 a 20 trabajadores registrada entre 2021 y 2022, tras la “brusca caída coincidente con la entrada en el gobierno regional de VOX”.

Asimismo, resaltó los programas de Formación Dual, que combinan salario y formación, con 42 alumnos trabajadores en tres iniciativas: Medcom 1.0, Rehabilita 4.0 y Pasad X.

El alcalde también presentó la campaña de bonos de comercio solidario dirigida a desempleados, en la que el Ayuntamiento ha invertido 1,5 millones de euros desde 2020, generando compras inducidas superiores a 3,5 millones de euros en los comercios participantes.

En cuanto a inversiones financiadas con fondos europeos, Guarido destacó proyectos por más de 12 millones de euros, entre los que se incluyen el mercado de abastos (1,6 millones), el parque de bomberos (2 millones) y el Plan de Turismo (2 millones).

Además, subrayó la creación de empleo derivada de las obras en ejecución en la ciudad, que suman casi 100 millones de euros, incluyendo proyectos del Estado, la Junta y el Ayuntamiento.

Servicios sociales

En el ámbito de los servicios sociales, el alcalde resaltó el crecimiento del empleo en la ayuda a domicilio, cuyo contrato, que se llevará al Pleno de noviembre, asciende a 5.235.000 euros, pasando de 75.000 horas en 2015 a 240.000 horas a partir de 2026.

También se refirió al compromiso del consejero Quiñones de construir más viviendas de protección oficial en Zamora, con 250 nuevas unidades tras la cesión de cinco parcelas municipales, que se suman a las 43 que se están construyendo en Vista Alegre.

Por su parte, los representantes de los agentes sociales valoraron positivamente la reunión. Jesús Carretero (CCOO) destacó el “diálogo sincero y constructivo” y la importancia de garantizar la continuidad de los programas de empleo. Ángel Hernández (CEOE) elogió el “esfuerzo del Ayuntamiento en la actividad empresarial” y la iniciativa pionera de los bonos de comercio solidario. Juan Escudero (UGT) centró su intervención en la necesidad de abordar el acceso a la vivienda, especialmente ante proyectos como el de Monte la Reina y el ligero incremento poblacional de la ciudad.