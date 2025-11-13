La Guardia Civil de Zamora desarticula una red criminal internacional de ladrones: tres personas detenidas

La Guardia Civil ha desmantelado una organización criminal transnacional dedicada al robo de cobre y vehículos en centros de tratamiento de residuos.

La operación, denominada 'Denki25', fue iniciada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Zamora y ha permitido detener a tres personas implicadas en los robos cometidos en las provincias de Zamora y Cáceres.

El operativo se desarrolló con la colaboración del Equipo ROCA de Cáceres y la Unidad NIC de la Guardia Nacional Republicana de Portugal. La investigación se centró en una serie de robos con fuerza ocurridos en centros de tratamiento de residuos de las localidades de Toro (Zamora) y Sierra de Fuentes (Cáceres).

Los tres detenidos, de nacionalidad rumana, fueron arrestados el pasado 24 de octubre, cuando, de madrugada, sustrajeron varios vehículos del interior de los centros para cargar con grandes cantidades de cobre. El material robado tenía como destino Portugal, donde pretendían venderlo tras el transporte.

El valor del cobre sustraído supera los 50.000 euros, según las estimaciones facilitadas por los denunciantes. Además, los vehículos utilizados para el traslado también habían sido robados en las instalaciones afectadas.

La Guardia Civil destaca que se trata de delincuentes "trasnacionales", lo que les dificultó el seguimiento de los objetos sustraídos y la localización de los implicados, ya que actuaban en distintas provincias españolas y en territorio portugués.

Gracias a la cooperación policial entre España y Portugal, la GNR logró recuperar tres de los vehículos robados. Uno de ellos había comenzado ya a ser desguazado para su venta como chatarra.

Los tres detenidos fueron puestos a disposición judicial en Cáceres y se encuentran en prisión preventiva. La investigación continúa abierta para determinar si existen más implicados o si los autores participaron en hechos similares en otros puntos de la península.

La Guardia Civil de Zamora ha agradecido la colaboración ciudadana y ha reiterado su compromiso con la lucha contra el crimen organizado transfronterizo, "especialmente en delitos relacionados con el robo de metales de alto valor económico".