Faúndez abre la puerta a retomar el diálogo con los bomberos, pero aplaza la integración a 2027

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, ha admitido que mantiene "conversaciones fluidas" con representantes del servicio de bomberos y que "no se cierran las puertas a nadie" para retomar el diálogo sobre la integración del personal en la institución provincial. Sin embargo, ha aclarado que cualquier avance no podría materializarse antes de enero de 2027.

Faúndez ha explicado que las declaraciones realizadas la pasada semana, en las que confirmó la continuidad del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, estaban "condicionadas por la presentación y la aprobación del presupuesto de la Diputación".

Según ha recordado, para cumplir con los plazos legales, era necesario tener "cerrada la RPT y la plantilla" antes de elevar las cuentas al pleno.

El presidente provincial también ha detallado que el presupuesto de la plantilla de bomberos se repartía entre el consorcio y la Diputación Provincial. "Nos faltaba por aprobar el reglamento y la otra parte del capítulo 1 estaba en la Diputación a partir del 1 de junio", ha añadido.

Ante esa situación, la institución decidió renunciar a la creación del área de bomberos durante 2025, al no disponer ya de "margen de maniobra" suficiente.

En todo caso, Faúndez ha insistido en que el diálogo sigue abierto. "Estamos abiertos a todo", ha asegurado, aunque también ha matizado que se darán "de margen hasta la semana que viene" antes de tomar una decisión.

El presidente provincial ha recalcado que no existe un cierre definitivo del proceso, pero sí un aplazamiento. "Nos vamos a poder sentar si ellos lo requieren, yo no le cierro las puertas absolutamente a nadie", ha reiterado.

No obstante, insistió en que el presupuesto de la Diputación "tiene que estar aprobado en fecha y forma para que el 1 de enero esté operativo para todos los proyectos que tengamos que lanzar".

Faúndez ha subrayado que, además del área de bomberos, la Diputación debe atender al conjunto de sus trabajadores y a otros proyectos de inversión.

Cabe recordar que el dirigente provincial anunció el pasado 6 de noviembre que el Consorcio de Bomberos no se integraría en la Diputación por la "ambición desmedida" de los representantes de UGT, a quienes acusó de "frustrar un acuerdo histórico".

A pesar de haber celebrado "23 reuniones en dos años", el desacuerdo sobre las condiciones económicas impidió cerrar la negociación, según anunció el propio presidente de la institución provincial.

Faúndez defendió entonces que el servicio seguirá funcionando "con normalidad" y que el consorcio tendrá prórroga a partir de 2026, financiada con transferencias provinciales.

También recordó que la Diputación había invertido 6,8 millones de euros en dos años en modernizar el servicio, con nuevos vehículos, parques y material de rescate.