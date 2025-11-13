Casi 2.400 empleos dependen directamente de los programas y servicios de la Diputación de Zamora

La Mesa Provincial del Diálogo Social se ha reunido hoy en la Diputación de Zamora bajo la presidencia del presidente de la Institución Provincial, Javier Faúndez Domínguez, con la participación de representantes de CEOE-CEPYME Zamora, Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT).

Durante la sesión se ha presentado un informe detallado que refleja que los programas y servicios gestionados por la Diputación generan un impacto directo en el empleo de casi 2.400 personas en la provincia, con especial atención a la creación y mantenimiento de puestos de trabajo en el medio rural.

Personal propio

El personal propio funcionario de la Diputación de Zamora está integrado por 398 trabajadores, distribuidos entre los distintos servicios y áreas de la Institución Provincial, que garantizan el funcionamiento ordinario de los centros, programas y servicios de competencia provincial.

Planes de empleo y servicios con otras administraciones

Por otro lado, a través de los planes de empleo y servicios prestados con otras administraciones- Servicio de Ayuda a Domicilio, Dipnamiza, Montel, Planiel, Empleacyl, Mayel, ...-, principalmente en colaboración con la Junta de Castilla y León, se generan 625 empleos.

De hecho, en base a la colaboración institucional con la Junta en materia de empleo, en un solo año se ha producido un notable incremento respecto a los 542 trabajadores contratados en 2024.

A estos trabajadores se suman más de 1.300 empleos generados por los consorcios provinciales- Prevención y Extinción de Incendios, Salvamentos y Protección Civil, Centro Asociado de la UNED, Escuela de Relaciones Laborales, Consorcio de Idiomas, Recogida de Residuos, Fomento Musical- empresa del servicio de limpieza, adjudicataria del contrato de conservación de carreteras, Centros Municipales Integrados, Programa Crecemos, y trabajadores de empresas que ejecutan obras de los distintos planes provinciales.

Conclusión

Javier Faúndez Domínguez ha subrayado que "la Diputación de Zamora mantiene un compromiso firme con el empleo, la cohesión social y el bienestar en nuestros pueblos, reforzando cada año las políticas activas que garantizan la igualdad de oportunidades y la atención a las personas".

Del mismo modo, ha recalcado la estrecha colaboración con la Junta de Castilla y León para consolidar y crear empleo en la provincia.

Finalmente, el presidente ha puesto de manifiesto la cooperación estable entre la Diputación Provincial y los agentes sociales, que permite mantener y fortalecer el tejido económico y social de la provincia.