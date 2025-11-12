La Diputación de Zamora aprueba 136.000 euros en convenios para apoyar al comercio y promover la economía provincial

La Junta de Gobierno de la Diputación de Zamora ha aprobado hoy cinco convenios de colaboración con distintas entidades y organismos por un importe global de 136.000 euros. Las ayudas están destinadas a reforzar la seguridad ciudadana y a promover la actividad económica, empresarial y comercial en la provincia.

Uno de los acuerdos ratificados corresponde al Ayuntamiento de Toro, que recibirá 25.000 euros para sufragar los gastos de funcionamiento de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del municipio durante 2025.

Los fondos permitirán financiar actuaciones vinculadas a la formación de los voluntarios, alojamiento y manutención en servicios fuera del término municipal, adquisición de material no inventariable, mantenimiento de vehículos y embarcaciones, seguros, vestuario y limpieza. También se contempla la inversión en equipamiento para mejorar la prestación del servicio.

En el ámbito económico, la Diputación ha aprobado un convenio con la Cámara de Comercio e Industria y Servicios de Zamora, dotado con 20.000 euros, para la financiación de la estrategia de promoción económica “Zamora Destino Vital” durante el año 2025.

Esta iniciativa, impulsada por la Cámara y la CEOE-Cepyme, busca proyectar la provincia como un destino “óptimo para vivir, emprender, invertir y crear”, con el objetivo de potenciar el crecimiento económico y atraer proyectos empresariales y personales.

La estrategia se estructura en torno a cuatro ejes —Vive, Emprende, Invierte y Crea— e incluye acciones de promoción exterior, captación de inversiones, acompañamiento a personas interesadas y campañas de comunicación y marketing digital.

Además, la Diputación aportará 65.000 euros al Programa de Internacionalización de Empresas 2025, también gestionado por la Cámara de Comercio. Su propósito es mejorar la competitividad de las empresas del medio rural y facilitar su acceso a nuevos mercados internacionales.

Entre las actuaciones previstas figuran la participación en ferias como Fancy Food (Nueva York), Vinomed (París) o Anuga (Düsseldorf), además de misiones comerciales a República Dominicana y al sector vitivinícola, junto con un programa formativo en comercio exterior.

La Junta de Gobierno ha aprobado también un convenio con la CEOE-Cepyme de Zamora, dotado con 20.000 euros, destinado al impulso de la plataforma digital “De compras por Benavente”. El objetivo es fortalecer el comercio local y fomentar las compras en línea en los establecimientos tradicionales de la ciudad.

Los fondos permitirán acciones de formación para los comercios adheridos, captación de nuevos negocios, asesoramiento técnico y campañas de promoción. El plazo de ejecución abarcará desde el 1 de enero de 2025 hasta el 5 de enero de 2026.

En materia de hostelería, la Diputación colaborará con la Asociación Zamorana de Empresarios de Hostelería (AZEHOS) en la financiación del Concurso Provincial “De Tapas por Zamora” 2025, con una aportación de 6.000 euros.

El certamen, celebrado del 20 al 30 de marzo en distintas localidades de la provincia, pretende “promocionar la hostelería zamorana, dinamizar el turismo y difundir la gastronomía provincial”.

Asimismo, la Junta de Gobierno ha aprobado la concesión de subvenciones para planeamiento urbanístico municipal, destinadas a municipios de menos de 5.000 habitantes. En esta convocatoria se han beneficiado Morales del Vino y Manzanal de Arriba, con 47.500 euros cada uno, para la elaboración y aprobación de sus Normas Urbanísticas Municipales.

Estas ayudas buscan facilitar la actualización del planeamiento y contribuir al desarrollo sostenible y la ordenación territorial de la provincia.

Por último, la Diputación ha dado luz verde a un nuevo paquete de ayudas a la natalidad correspondientes al ejercicio 2025. Se concederán 59 ayudas, por importes entre 600 y 1.400 euros, que suman una cuantía global de 58.600 euros.

Con esta línea de apoyo, la institución provincial “continúa respaldando a las familias del medio rural y fomentando el asentamiento de población en los pueblos de la provincia”.