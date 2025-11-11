Defensa invertirá 27 millones en el "sistema nervioso" de Monte la Reina y eleva a 130 millones la inversión total en Zamora

Arranca la tramitación del proyecto del acuartelamiento de Monte la Reina en Toro: así serán las instalaciones

La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcárcel, ha confirmado este martes en Zamora la firma inminente de un nuevo contrato de 27 millones de euros destinado a poner en marcha "el sistema nervioso" del acuartelamiento de Monte la Reina en Toro.

El nuevo contrato, que se adjudicará la próxima semana, permitirá desarrollar las infraestructuras internas del acuartelamiento, que incluirá los viales, el saneamiento, la red eléctrica y todo el conjunto de telecomunicaciones, además del depósito de combustibles.

"Es aquello que permite todas las comunicaciones internas tanto de infraestructuras como de saneamiento y telecomunicaciones", explicó, recalcando que estas obras son esenciales para dotar de vida al futuro cuartel.

Esta inversión se enmarca en el proyecto estratégico del Ministerio de Defensa para reactivar la base militar en Toro y convertirla en "uno de los cuarteles más modernos de Europa", según ha manifestado.

El Gobierno prevé invertir 130 millones de euros en total en el acuartelamiento y generar 1.500 puestos de trabajo en la provincia. Valcárcel ha recordado que este compromiso "responde a una promesa del presidente Sánchez con Zamora" y busca contribuir tanto a la descentralización como a la vertebración territorial del país.

Hasta ahora, el Ministerio de Defensa ha ejecutado actuaciones previas como la limpieza del entorno, la rehabilitación de 15 edificaciones, la recuperación de dos campos de tiro y la preparación de la zona de maniobras. El Ejército de Tierra ya ha comenzado a realizar maniobras en Monte la Reina, por lo que, según Valcárcel, "ya es una realidad".

La secretaria de Estado ha confirmado que los plazos se están cumpliendo y que el objetivo es tener la infraestructura concluida en 2027. "No deben olvidar que Margarita Robles ha dado su palabra al Ejército de Tierra, y el Ejército de Tierra siempre cumple", ha afirmado.

Además de las obras físicas, el Ministerio trabaja en que el proyecto se convierta en un motor económico y tecnológico para Zamora.

Valcárcel ha subrayado que la apuesta por Monte la Reina busca "dinamizar la economía, crear empleo y tejido industrial", impulsando una "industria tecnológica e innovadora que cambie el modelo productivo de la provincia".

Congreso de I+D en Defensa y Seguridad

Valcárcel, que ha participado en el Congreso de I+D en Defensa y Seguridad sobre innovación y tecnologías emergentes en el Campus Viriato, ha destacado que el proyecto supone "mucho más que un cuartel 3.0".

Según ha detallado, Monte la Reina es "una apuesta estratégica del Ministerio de Defensa" en la que participan la compañía pública ISDEFE y la Universidad de Salamanca, con el objetivo de crear un ejemplo de sostenibilidad medioambiental y economía circular aplicada a las Fuerzas Armadas.

El congreso celebrado en Zamora ha reunido a empresas, universidades y centros tecnológicos. Para la secretaria de Estado, su celebración "tiene todo el sentido" en este contexto, ya que Monte la Reina "es un proyecto tecnológico y estratégico que debe traducirse en empleo altamente cualificado" para la economía local y de Castilla y León.