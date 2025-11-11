El Congreso Silver Economy de Zamora supera los 2.000 inscritos y consolida su liderazgo en envejecimiento activo

El presidente de la Diputación provincial de Zamora, Javier Faúndez, inaugura el V Congreso Internacional Silver Economy JL Leal ICAL

El VII Congreso Internacional Silver Economy, organizado por la Diputación de Zamora, continúa generando expectación a pocos días de su celebración. El encuentro ya ha superado los 2.000 congresistas inscritos, confirmando su consolidación como una cita de referencia mundial en innovación, salud y envejecimiento activo.

El evento se celebrará en Zamora los días 27, 28 y 29 de noviembre, y mantiene abierto el plazo de inscripción hasta el mismo día 27. Profesionales, instituciones y empresas pueden aún sumarse a este foro internacional que proyecta a la provincia como modelo de gestión de la longevidad y del cambio demográfico.

Durante tres jornadas, el Congreso reunirá a expertos en ciencia, medicina, cuidados, emprendimiento y políticas activas, con el objetivo de consolidar a Zamora como epicentro de la Silver Economy. Este modelo, impulsado desde la Diputación, busca transformar los retos del envejecimiento y la despoblación en oportunidades de empleo, cohesión social e innovación sostenible.

El deterioro cognitivo, eje de la quinta mesa del Congreso

Uno de los espacios más esperados será la quinta mesa de trabajo, titulada 'Deterioro cognitivo y otras afecciones de la tercera edad', que se celebrará el jueves 28 de noviembre.

El panel abrirá con la intervención de Inés Moreno, reconocida neurobióloga de la Universidad de Málaga. A continuación, Inmaculada Vicente María, farmacéutica y licenciada en nutrición y dietética, abordará la importancia de la alimentación en la prevención de enfermedades neurodegenerativas.

Posteriormente intervendrá la doctora Elisabeth Arrojo, referente nacional e internacional en oncología radioterápica y galardonada con el Premio Europeo Dr. Fleming a la Excelencia Sanitaria, quien expondrá los beneficios de los tratamientos en oncothermia aplicados al cáncer.

La mesa contará con presencia zamorana a través de Emilia Martínez Velado, doctora en Medicina Interna del Hospital Virgen de la Concha, y Guzmán Tamame, gerontólogo del Hospital Recoletas Salud Zamora. Ambos se centrarán en la atención integral y la coordinación asistencial en pacientes mayores.

Completan el panel el profesor Pedro Abizanda, jefe del Servicio de Geriatría del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, y el doctor Eduardo Hevia, especialista en cirugía de columna de la Universidad de Navarra (Madrid).

El 'Camión del Año' del SEPAR, en la Plaza Mayor de Zamora

Además, en el marco del congreso, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) participará en el simposio con su proyecto 'Sleep on the Road', conocido como el 'Camión del Año' de la entidad.

El vehículo se instalará en la Plaza Mayor de Zamora para acercar a la población la importancia del sueño saludable y fomentar el diagnóstico precoz de los trastornos respiratorios del sueño.

Los visitantes y profesionales sanitarios podrán conocer los últimos avances tecnológicos y los dispositivos de diagnóstico y tratamiento en diferentes espacios temáticos: diagnóstico, tratamiento, cardiometabólica, descanso y evaluación del sueño.

Esta iniciativa complementará al simposio internacional, reforzando el papel de Zamora como referente mundial en el ámbito Silver y en el desarrollo de proyectos vinculados a la salud, el bienestar y la longevidad.

Premio Solidario Silver, a punto de conocerse

Finalmente, la Diputación ha informado de que en los próximos días se reunirá el jurado para valorar las candidaturas al Premio Solidario Silver, galardón que reconoce el compromiso social y la innovación en la atención a las personas mayores.

En la edición anterior, el reconocimiento recayó en las Comandancias Rurales de la Guardia Civil, destacadas por su labor de apoyo y acompañamiento a la población sénior en el medio rural.

La Diputación de Zamora mantiene así su apuesta por un modelo que, en palabras de sus responsables, "convierte los desafíos del envejecimiento y la despoblación en motores de desarrollo y empleo", reafirmando su liderazgo internacional en la economía de la longevidad.