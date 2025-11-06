La Diputación y el Obispado de Zamora invertirán más de 800.000 euros en la restauración de templos y patrimonio religioso

Firma del convenio de colaboración entre la Diputación y el Obispado de Zamora para restaurar templos y patrimonio religioso

La Diputación y el Obispado de Zamora han presentado un nuevo convenio para la restauración de templos y bienes muebles en la provincia. El acuerdo, dotado con 828.000 euros, permitirá financiar intervenciones en iglesias, retablos e imágenes repartidas por todo el territorio zamorano.

El presidente de la Diputación, Javier Faúndez, y el obispo de Zamora, Fernando Varela, han formalizado el acuerdo, que se rubricará en los próximos días.

En él, la Diputación aportará 414.000 euros, la mitad del presupuesto total, mientras que el resto procederá de la diócesis. El programa incluye dos líneas principales: 260.000 euros para restauración de templos y 154.000 euros para restauración de mobiliario y bienes muebles.

En la primera categoría se acometerán obras en las iglesias de Belver de los Montes, Vega de Villalobos, San Agustín del Pozo, Bercianos de Aliste, Cerecinos de Campos y Villarín de Campos.

En cuanto a los bienes muebles, las actuaciones se distribuyen por comarcas. En Aliste y Alba, se restaurarán imágenes y retablos en Bercianos de Aliste, Gallegos del Río, Valer, Puercas, La Torre, San Juan del Rebollar, Vega de Nuez, Nuez, Trabazos y otras localidades.

En Tierra del Pan, se intervendrá en Moreruela de los Infanzones, Cubillos y Coreses. En Tierra del Vino, los trabajos llegarán a Argujillo, Jambrina, Corrales, Arcenillas, Morales del Vino y Villalazán.

También habrá actuaciones en La Guareña, Benavente y Carrascal, con restauraciones en San Agustín del Pozo, Olmo de la Guareña y Carrascal. Por último, en Sayago se restaurarán retablos e imágenes en Almeida, Bermillo, Fresnadillo, Muga, Cozcurrita, Gamones, Torregamones, Morales de Sayago y Abelón.

Además, Faúndez ha anunciado que se incluye una intervención adicional "que ha surgido recientemente", la restauración de un retablo en San Miguel de la Ribera.

El convenio se complementa con el compromiso conjunto de la Diputación, la Consejería de Cultura y el Obispado para la restauración de la Iglesia de Molacillos, con una inversión total de 250.000 euros, de los que 125.000 se consignan ya en los presupuestos del próximo año.

Para Javier Faúndez, este acuerdo une "compromiso y sensibilidad", de ambas instituciones, y ha destacado que se trata de un programa "planificado y con una cantidad importante", a diferencia de años anteriores.

El presidente provincial ha explicado que la organización del mismo responde a las peticiones planteadas por alcaldes, párrocos y vecinos en distintos municipios. "Este convenio es fruto de esas sensibilidades recogidas en toda la provincia", ha asegurado.

"En definitiva, sensibilidad y compromiso con el patrimonio de nuestra provincia", resumió Faúndez, que agradeció al obispo y a su equipo el trabajo conjunto.

Por su parte, Fernando Varela ha calificado la colaboración entre ambas instituciones como "lo mejor que podemos ir haciendo" y ha recordado que el convenio "prácticamente dobla el presupuesto anterior".

El obispo de Zamora ha apuntado que "una iglesia en un pueblo pequeño es el último elemento de identidad de ese pueblo" y que esta inversión supone "una palabra de esperanza ante la España que se vacía".

"El camino de la colaboración siempre se multiplica, como el grano de trigo que cae en tierra y luego sale una espiga", expresó Varela, quien ha recordado que la diócesis cuenta con unos 600 templos y "miles de imágenes y bienes muebles" que requieren atención. "Este trabajo beneficia a los pueblos que más dificultad tienen en el día a día. Es un bien que no tiene precio", concluía.