Convocan una manifestación en Vigo por las paradas del AVE en Sanabria el mismo día del famoso encendido navideño

La Alianza UPA-COAG se manifestará el próximo sábado 15 de noviembre en Vigo para mostrar su rechazo a la reducción de paradas en la estación de Sanabria Alta Velocidad.

La concentración coincide con el famoso encendido del alumbrado navideño de la ciudad gallega y pretende llamar la atención sobre lo que consideran "una injusticia contra el medio rural zamorano".

La organización agraria exige la restitución de las paradas suprimidas por Renfe el pasado 9 de junio, cuando entraron en vigor los nuevos horarios de la línea de alta velocidad entre Galicia y Madrid.

La modificación eliminó los dos primeros trenes de la mañana que salían de Sanabria AV con destino a Zamora y Madrid, así como un convoy de regreso desde la capital española.

Desde entonces, el primer tren hacia Madrid parte a las 12:27 horas, lo que ha provocado incesantes quejas entre los usuarios habituales y multitud de manifestaciones de diferentes sectores de la sociedad zamorana.

UPA-COAG acusa directamente al alcalde de Vigo, Abel Caballero, de ser "uno de los principales artífices" de esta situación. Recuerdan que fue él quien reclamó a principios de año trenes "más rápidos y directos entre Vigo y Madrid, sin importarle las consecuencias derivadas", lo que llevó a la eliminación de varias paradas intermedias, entre ellas Sanabria AV, Medina del Campo y Segovia.

Cuando se conoció la noticia, el regidor vigués no dudó en defender públicamente la decisión como un "avance sustancial", asegurando que "tomaron la decisión correcta" el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia y el ministro de Transportes, Óscar Puente.

Abel Caballero celebró que se materializara su petición al Gobierno de España de eliminar las paradas intermedias, para que se redujeran los tiempos de viaje y mejorar la competitividad de la conexión gallega.

Sin embargo, la medida ha tenido un efecto contrario en Castilla y León, especialmente en la provincia de Zamora. La estación de Otero de Sanabria, inaugurada en diciembre de 2021 y considerada una infraestructura estratégica para el noroeste de la comunidad, ha perdido tres trenes diarios, lo que ha limitado su papel como punto de acceso al noroeste zamorano y a la comarca sanabresa.

Para la Alianza UPA-COAG, esta reducción "ha supuesto un nuevo recorte en los servicios en el medio rural", agravando una situación ya frágil en materia de transporte, sanidad, educación y servicios administrativos.

La organización denuncia que decisiones como esta "añaden una dificultad más a la permanencia de la población en los pueblos" y desincentivan el turismo emergente en la zona.

El colectivo considera inaceptable que "una infraestructura costeada con fondos públicos y pensada para vertebrar el territorio" acabe utilizándose en beneficio exclusivo de los grandes núcleos urbanos.

"No puede ser que se prioricen los tiempos de viaje de Vigo a costa de dejar incomunicada una comarca entera", subrayan en la convocatoria desde la Alianza.

La manifestación del sábado 15 busca visibilizar esa reivindicación en la propia ciudad que promovió el cambio. Con su protesta en Vigo, UPA-COAG quiere "recordar a quienes impulsaron la supresión de paradas" que su decisión afecta directamente a la vida diaria y al futuro de cientos de familias en el medio rural zamorano.

La organización agraria anuncia que mantendrá las movilizaciones "hasta que Renfe devuelva a Sanabria AV las conexiones perdidas" y restablezca unos servicios "que nunca debieron suprimirse".