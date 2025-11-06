Estos son los clientes de Caja Rural de Zamora ganadores de las entradas para el partido de la NFL en el Bernabéu

Caja Rural de Zamora ha anunciado los ganadores de su campaña promocional 'Vive con tu VISA Caja Rural la NFL en directo', desarrollada junto a VISA para incentivar el uso de sus tarjetas y premiar la fidelidad de sus clientes.

La iniciativa daba la oportunidad de ganar 140 entradas dobles para asistir al partido de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) que se celebrará el 16 de noviembre en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid.

Desde la entidad de la espiga recuerdan que se trata de un evento "histórico y exclusivo" que reunirá a aficionados de todo el mundo en el estadio merengue.

Cada compra realizada con una tarjeta VISA durante el periodo promocional generaba automáticamente una participación en el sorteo.

Las compras aplazadas o efectuadas en el extranjero otorgaban doble participación, y los nuevos contratos de tarjetas sumaban oportunidades adicionales.

Según la entidad, la campaña buscaba "impulsar el uso cotidiano de las tarjetas VISA, destacando su comodidad, seguridad y ventajas asociadas".

El sorteo se ha celebrado ante notario el 29 de septiembre de 2025 y entre los 140 clientes premiados se encuentran Ana María Domínguez Prieto y Cristina Martín Ferrero, quienes podrán asistir acompañadas a este partido exclusivo.

Los ganadores disfrutarán de una experiencia VIP que incluye acceso a una carpa de VISA y Caja Rural en las inmediaciones del Bernabéu, un cóctel de bienvenida y un obsequio especial.

Caja Rural ha comunicado personalmente a los premiados su condición de agraciados y ha agradecido la "alta participación registrada".

Con esta campaña, la entidad refuerza su estrategia de fidelización y su compromiso de ofrecer "experiencias únicas y beneficios exclusivos" a sus clientes.

Además, Caja Rural de Zamora ha animado a sus usuarios a estar atentos a nuevas promociones que se lanzarán próximamente, consolidando su imagen como una entidad "cercana, innovadora y comprometida con el valor añadido" para sus clientes.