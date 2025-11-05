Finaliza la humanización de la avenida Requejo: así ha quedado una de las arterias más importantes de Zamora

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha concluido las obras de mejora de la movilidad y la seguridad vial en la avenida Requejo, en Zamora, tras meses donde la circulación tanto de vehículos como de peatones ha supuesto un auténtico trastorno para los zamoranos.

Los trabajos, financiados con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, han supuesto una inversión de 7,8 millones de euros y prometen un tránsito más amable para los peatones.

La conocida como humanización de la calzada se ha desarrollado en el tramo comprendido entre los kilómetros 0 y 1,98 de la carretera ZA-12, una de las principales vías de acceso a la ciudad.

El proyecto ha incluido la construcción de un ciclo carril, la ampliación de las zonas peatonales con nuevas aceras y arbolado, así como la instalación de mobiliario urbano.

También se ha rediseñado la calzada con un ancho de carril más estricto y se han extendido nuevas capas de aglomerado para mejorar el firme.

Además, se han creado dos nuevas glorietas, pasos de peatones y cruces semafóricos, y se ha reforzado el alumbrado con tecnología LED. Toda la travesía ha sido ajardinada para favorecer una integración más amable del entorno urbano.

El Ministerio de Transportes destaca que esta actuación forma parte de un conjunto más amplio de intervenciones de humanización urbana en la capital zamorana.

Entre ellas figuran las obras en la avenida Cardenal Cisneros, la calle de la Puebla, la cuesta de la Morana y la avenida de Galicia.

Estas actuaciones, junto con la ya finalizada en la avenida Requejo, supondrán la transformación integral de 6,5 kilómetros de travesías con una inversión total de 19 millones de euros.

El proyecto conlleva además la cesión de la titularidad de la avenida Requejo al Ayuntamiento de Zamora, que será a partir de ahora el encargado de su conservación y mantenimiento.