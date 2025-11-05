La Diputación de Zamora niega "tajantemente" la pérdida de fondos por negligencia o renuncia de la institución

La Diputación Provincial de Zamora ha rechazado de manera categórica las acusaciones de Izquierda Unida sobre una supuesta pérdida de 787.856 euros destinados a la transformación digital y modernización de las administraciones locales.

El equipo de Gobierno niega "tajantemente" que se haya producido una pérdida de fondos por "negligencia o renuncia voluntaria" de la institución.

Todo a raíz de que Izquierda Unida hiciera público un decreto de Presidencia fechado el 5 de septiembre de 2023, firmado por Javier Faúndez, con el que denunciaba una supuesta "renuncia" a dicha subvención.

Desde la institución provincial se acusa a Izquierda Unida de "manipular la información de forma burda y deshonesta", al omitir deliberadamente los hechos posteriores que, según apunta un comunicado de la Diputación, "desmontan por completo su versión".

La Diputación afirma que actuó conforme a la normativa y en tiempo y forma. Reconoce que el decreto mencionado se firmó en septiembre de 2023, pero añade que, posteriormente, recibió una notificación oficial del Ministerio de Política Territorial del Gobierno de España que ampliaba el periodo de ejecución de los proyectos incluidos en la subvención hasta el 30 de abril de 2024.

Tras esa comunicación, el presidente de la Diputación, Javier Faúndez, a propuesta del Área de Emprendimiento y Fondos Europeos, solicitó el 19 de septiembre de 2023 el desistimiento de la renuncia presentada, "garantizando así la continuidad de la ayuda y el desarrollo de las actuaciones previstas".

Por tanto, según el comunicado, "no existió pérdida alguna de fondos ni renuncia efectiva", sino un procedimiento administrativo "perfectamente justificado y ajustado a derecho", motivado por la comunicación del propio Ministerio.

La Diputación asegura que los servicios técnicos tramitaron y justificaron en tiempo y forma la subvención, con supervisión y aval de los órganos competentes en materia de fondos europeos y políticas digitales.

Desde la institución provincial se acusa a los diputados de Izquierda Unida de "mentir, manipular y actuar con doble rasero". Según la Diputación, la formación trata de "manchar la imagen del presidente y de la institución provincial mediante afirmaciones falsas y documentos sacados de contexto".

El comunicado añade que resulta "especialmente cínico e hipócrita" que sea Izquierda Unida quien hable de "pérdidas de subvenciones", recordando que el propio Ayuntamiento, gobernado por esta formación, "sí perdió la ayuda para la transformación digital en el mismo programa, y renunció a la subvención concedida".

Mientras la Diputación "cumplía y garantizaba la continuidad del proyecto", IU "incumplía y perdía los fondos", lo que, según la institución provincial, demuestra "una evidente falta de rigor y gestión" que ahora se intenta "tapar con ataques infundados".

Finalmente, la Diputación de Zamora lamenta "profundamente" que Izquierda Unida recurra a "la mentira y la manipulación" para intentar erosionar su credibilidad.

"Mientras algunos se dedican a difamar y confundir, la Diputación seguirá centrada en lo importante: apoyar a los municipios, modernizar sus servicios y aprovechar cada euro disponible para mejorar la vida de los zamoranos", concluye el comunicado.