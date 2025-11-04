Adjudicadas las obras de reparación y mejora del viaducto sobre el embalse de la Almendra en Zamora

La Junta de Castilla y León ha adjudicado este martes las obras de reparación del viaducto sobre el embalse de Almendra, en la provincia de Zamora, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y las comunicaciones con Portugal. La intervención garantizará la seguridad de los usuarios en un viaducto que es estratégico para la comunicación transfronteriza y también para la cohesión territorial

Concretamente, la Consejería de Movilidad y Transformación Digital de la Junta ha adjudicado las obras de reparación y conservación preventiva del viaducto sobre el embalse de Almendra, que se encuentra situado en la carretera CL-527 de Zamora a la frontera con Portugal, en el punto kilométrico 51+180. El proyecto cuenta con un plazo de ejecución de 15 meses y se ha adjudicado en un total de 463.642,79 euros.

El proyecto contempla la reparación de los diferentes elementos estructurales (estribos, pilas y tablero) y también intervenciones en la superestructura, mejorando las juntas de tablero y desagües. Por otro lado, plantea la renovación de los sistemas de contención de vehículos y de peatones a través de la instalación de un nuevo pretil y barandilla.

Además, se actuará sobre elementos anexos, como, por ejemplo, la tubería de abastecimiento que discurre por la acera de la margen derecha y también los conductos para cables eléctricos que se encuentran situados bajo el tablero en la margen izquierda.

La necesidad de esta intervención fue detectada después del informe de la inspección sistemática de puentes, que recomendaba su reparación con el objetivo de garantizar las condiciones óptimas de seguridad y funcionalidad.

Con esta inversión, la Junta ha destacado que "reafirma su compromiso con el mantenimiento y la mejora de las infraestructuras viarias, esenciales para la seguridad, la cohesión territorial y el impulso de la actividad económica y social de Zamora y su conexión internacional con Portugal".

Otras actuaciones en esta carretera

La carretera CL-527 tiene una extensión de 72 kilómetros y conecta la ciudad de Zamora con la frontera de Portugal, a través de Bermillo de Sayago y Fermoselle, por lo que se trata de una vía muy transitada.

En el mes de septiembre la Junta de Castilla y León ha realizado tareas de conservación y mejora en la CL-527, concretamente en la travesía de Bermillo de Sayago entre los puntos kilométricos 34+900 y 37+000, destinadas al pavimento de la vía dentro de los contratos de conservación. Además, se han ampliado los trabajos mediante un contrato menor de 47.280,12 euros, dando continuidad a estas actuaciones entre el punto kilométrico 32+000 y el 34+800.

En 2026 está previsto que los equipos de conservación continúen la labor llevada a cabo a lo largo de 2025 con mejora del firme entre los puntos kilométricos 15+000 y 32+000.

Y, por otro lado, se está redactando, por el Servicio Territorial de Movilidad y T.D. de Zamora, el proyecto Regularización superficial del firme de la carretera CL-527, entre Pereruela y Bermillo de Sayago del punto kilométrico 15+350 al P.K 36+950, que transcurre por estas localidades y por Fadón.