Zamora conmemora los 50 años de democracia con música, cine y conferencias: "Somos un país próspero y plural"

Zamora acogerá en noviembre el ciclo 'España en libertad. 50 años', una programación cultural que contará con conferencias, ciclos de cine, concierto conmemorativo y difusión en los medios de comunicación.

Así lo ha presentado este lunes el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, quien ha recordado que en 1975, España inició un "largo y difícil camino para recuperar la libertad y la democracia".

Por ello, en 2025 -50 años después- Zamora recordará el "éxito colectivo" celebrando el "país próspero, plural y democrático" en el que se ha convertido.

El ciclo de conferencias contará con cuatro ponencias que tendrán lugar en el Museo Etnográfico, el Teatro Ramos Carrión y el Edificio La Alhóndiga. El jueves 6 de noviembre será la de 'El país y la transición, dos éxitos indisolubles'.

El martes 11 será el turno de 'Asignatura pendiente (1977)', para pasar el jueves 20 de noviembre a 'Herencia: el difícil germen de la transición' y finalizar el jueves 27 con 'El viaje de los españoles desde la pobreza a la prosperidad'. Todas ellas tendrán lugar a las 20:00 horas.

Programa de 'España en libertad. 50 años'

Por otra parte, el ciclo de cine tendrá lugar el martes 11 de noviembre a las 20:15 horas con 'Asignatura pendiente (1977)' en Multicines Zamora. Y el martes 25 de noviembre con 'Amanece que no es poco (1989)', a la misma hora y en la misma ubicación.

El viernes 28 de noviembre habrá un recital de grupos zamoranos que se encargarán de versionar canciones de la transición y de la época, así como otros temas propios.

Los participantes son: El lado oscuro de la broca, Mendel, Suricato Morse, Morago, Wiss & Port y Carmen Cuevas. Será a las 21:00 horas en el Museo Etnográfico. La actividad es gratuita y las invitaciones se pueden retirar en la Subdelegación del Gobierno.