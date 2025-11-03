El subdelegado, Ángel Blanco, presenta los actos que se celebrarán en Zamora

Zamora

Zamora conmemora los 50 años de democracia con música, cine y conferencias: "Somos un país próspero y plural"

La subdelegación del Gobierno ha presentado los actos que se celebrarán con motivo de la efeméride bajo el título 'España en Libertad. 50 años'.

Zamora acogerá en noviembre el ciclo 'España en libertad. 50 años', una programación cultural que contará con conferencias, ciclos de cine, concierto conmemorativo y difusión en los medios de comunicación. 

Así lo ha presentado este lunes el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, quien ha recordado que en 1975, España inició un "largo y difícil camino para recuperar la libertad y la democracia"

Por ello, en 2025 -50 años después- Zamora recordará el "éxito colectivo" celebrando el "país próspero, plural y democrático" en el que se ha convertido.

El ciclo de conferencias contará con cuatro ponencias que tendrán lugar en el Museo Etnográfico, el Teatro Ramos Carrión y el Edificio La Alhóndiga. El jueves 6 de noviembre será la de 'El país y la transición, dos éxitos indisolubles'.

El martes 11 será el turno de 'Asignatura pendiente (1977)', para pasar el jueves 20 de noviembre a 'Herencia: el difícil germen de la transición' y finalizar el jueves 27 con 'El viaje de los españoles desde la pobreza a la prosperidad'. Todas ellas tendrán lugar a las 20:00 horas. 

Programa de 'España en libertad. 50 años'

Por otra parte, el ciclo de cine tendrá lugar el martes 11 de noviembre a las 20:15 horas con 'Asignatura pendiente (1977)' en Multicines Zamora. Y el martes 25 de noviembre con 'Amanece que no es poco (1989)', a la misma hora y en la misma ubicación.

El viernes 28 de noviembre habrá un recital de grupos zamoranos que se encargarán de versionar canciones de la transición y de la época, así como otros temas propios. 

Los participantes son: El lado oscuro de la broca, Mendel, Suricato Morse, Morago, Wiss & Port y Carmen Cuevas. Será a las 21:00 horas en el Museo Etnográfico. La actividad es gratuita y las invitaciones se pueden retirar en la Subdelegación del Gobierno. 