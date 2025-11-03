Trasladan al hospital a un hombre tras derrumbarse el tejado de su vivienda en Villardeciervos
La víctima estaba realizando una reparación en el tejado cuando se ha venido abajo y ha caído en el interior de la vivienda.
Un hombre de 59 años ha resultado herido tras caerse parte del tejado de su casa en Villardeciervos, en Zamora.
El centro de emergencias 112 ha recibido el aviso alertando de que un hombre había sufrido la caída mientras estaba realizando una reparación en el tejado de su casa.
En ese momento, parte del mismo se ha venido abajo y la víctima ha acabado cayendo dentro de la vivienda unifamiliar. En el lugar, el personal de Sacyl ha atendido al hombre que, posteriormente, ha sido trasladado en helicóptero sanitario al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.
El 112 ha dado aviso del accidente a los bomberos de Rionegro del Puente, a la Guardia Civil de Zamora y a Emergencias Sanitarias- Sacyl, que envía una ambulancia de soporte vital básico y al personal médico del centro de salud de Carballeda y un helicóptero sanitario medicalizado.