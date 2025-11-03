Un concurso para "no olvidar" las tradiciones y las historias de los pueblos de Zamora: hay premios de 300 euros

Puebla de Sanabria en Zamora Turismo de Castilla y León Puebla de Sanabria

En el marco del VII Congreso Internacional Silver Economy, que tendrá lugar en Zamora los días 27, 28 y 29 de noviembre, la Diputación de Zamora y Fundación Personas han puesto en marcha el concurso 'Para que no se olvide mi pueblo'.

Convirtiéndose así en la primera actividad precongresual del encuentro. Un certamen que nace con la vocación de dar voz a la población silver de la provincia y promover su participación activa en la construcción de la memoria colectiva y el reconocimiento del "valioso legado cultural que atesoran nuestros mayores".

A través de sus relatos, esculturas o creaciones sonoras, con el concurso buscan preservar y transmitir las historias, vivencias y tradiciones de los pueblos zamoranos, especialmente de aquellos que se encuentran en riesgo de desaparición, para que su esencia "perdure en el tiempo".

"La Silver Economy tiene entre sus pilares la puesta en valor del conocimiento, la experiencia y la creatividad de las personas mayores, y este concurso se alinea plenamente con esa filosofía", afirman a través de un comunicado.

Un certamen con el que buscan "reforzar" el mensaje del congreso: "Que el futuro de nuestros territorios también se construye desde la memoria, la identidad y el testimonio de quienes los han mantenido vivos".

Las inscripciones se pueden realizar a través del correo concurso.mipueblo@fundacionpersonas.es, y cuenta con tres modalidades de participación: el relato corto, el podcast y la escultura.

Cada participante podrá concursar en un máximo de dos modalidades y no se admite la participación simultánea en relato y podcast. Asimismo, se podrá entregar un único trabajo por cada modalidad.

Las obras deben ser sobre historias personales, todas ellas vividas en los pueblos. Oficios tradicionales, costumbres, tradiciones o formas de vida, que se encuentran en riesgo de desaparición.

Así como elementos culturales, sociales o naturales propios del entorno rural zamorano. Estas obras deberán ser originales y de autoría individual.

Los requisitos son: para el relato corto, una extensión mínima de 300 palabras, siendo 1.000 la máxima. El formato de entrega es un word.

Para el podcast, la duración máxima es de cuatro minutos y se puede incluir a una segunda persona como apoyo narrativo, además de utilizar un género libre.

La grabación técnica del podcast será realizada por una persona contratada por la organización, que se pondrá en contacto con los participantes para coordinar fecha, lugar y formato.

Sobre la escultura, las dimensiones son de máximo 75 centímetros de altura y los materiales de libre elección. Todas serán expuestas posteriormente en el Centro Laberinto Crisol.

En cuanto a los galardones, se otorgará un premio único de 300 euros por cada modalidad. La entrega de premios tendrá lugar en el marco del VII Congreso Internacional Silver Economy, que se celebrará en el Teatro Ramos Carrión de la capital el 29 de noviembre.

La inscripción está abierta y el último día para la recepción de trabajos es el 15 de noviembre. Los criterios de valoración incluirán la originalidad, creatividad y calidad técnica.