Una familia francesa pide ayuda para localizar a Perig, al que se le perdió la pista en Zamora

La Asociación SOS Desaparecidos ha difundido una alerta para localizar a Perig B, un ciudadano francés de 43 años desaparecido el pasado 12 de octubre de 2025 en la localidad de Morales del Vino.

El varón tiene complexión normal, el pelo canoso y ojos azules. Según la descripción facilitada, no habla español y es de nacionalidad francesa.

La Guardia Civil de Zamora ha confirmado a EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León que Perig fue identificado días atrás por una patrulla en Morales del Vino y al que ayudaron a hacer algunas gestiones con Francia.

Tras localizarlo en Morales del Vino, la Guardia Civil de Zamora puso su paradero en conocimiento de las autoridades francesas y familia.

Además, los agentes le ofrecieron asistencia, pero declinó toda ayuda. El varón no quiso asistencia médica, ni ser traslado a ninguna parte, indicando a la Guardia Civil que iba a continuar su ruta dirección Salamanca. Un dato que también fue puesto en conocimiento de sus familiares.

Ante dichas circunstancias, la Guardia Civil de Zamora cataloga dicha desaparición como voluntaria, si bien su familia ha solicitado ayuda a SOS Desaparecidos para encontrarlo.

Por ello, la asociación ha habilitado sus canales de contacto habituales para comunicar cualquier pista sobre su paradero. Se puede llamar al 868 286 726 o escribir al correo electrónico info@sosdesaparecidos.es.