Benavente, inicio de una macrooperación contra la venta de medicamentos en Internet: era la droga de los pobres

La Guardia Civil, en la operación “Grecofar”, ha detenido a 22 personas pertenecientes a una organización dedicada a la venta ilegal de medicamentos por Internet Cedida

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada a la venta ilegal de medicamentos por Internet, en una operación bautizada como “Grecofar”, que se inició en Benavente (Zamora) tras la aprehensión de un envío con una gran cantidad de fármacos psicotrópicos en una empresa de paquetería de la localidad.

El hallazgo en Benavente permitió a los agentes abrir una compleja investigación que ha culminado con la detención de 22 personas en distintas provincias españolas.

Los implicados están acusados de delitos contra la salud pública, pertenencia a organización criminal y falsedad documental.

Según informó la Guardia Civil, los medicamentos eran adquiridos mediante recetas falsas y posteriormente vendidos a través de Internet y aplicaciones de mensajería.

Muchos de estos fármacos eran utilizados en el consumo de drogas o destinados al norte de África para la elaboración del llamado “karcubi”, conocida como la “droga de los pobres”, al mezclarse con hachís.

Durante las pesquisas, los investigadores descubrieron que las recetas electrónicas procedían de un mismo colegiado que prescribía de forma irregular medicamentos de uso controlado.

Falsificar recetas

Una persona se encargaba de falsificar y vender estas recetas, mientras que su principal colaborador gestionaba la distribución y el cobro a través de cuentas bancarias de terceros, conocidas como “mulas económicas”.

Las investigaciones también condujeron hasta un vecino de Majadahonda (Madrid) que almacenaba grandes cantidades de medicamentos obtenidos ilícitamente por redes sociales.

Un registro domiciliario permitió incautar gran cantidad de fármacos, drogas, recetas y sellos médicos falsificados, así como material informático.

En total, las detenciones se realizaron en Alicante, A Coruña, Ávila, Barcelona, Burgos, Baleares, Granada, Madrid, Málaga, Salamanca, Santander, Valencia y Vizcaya, con el apoyo del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos y el Área de Inspección Farmacéutica de la Comunidad de Madrid.

Las diligencias, junto con los objetos incautados y los detenidos, han sido puestas a disposición del Tribunal de Instancia de Majadahonda.