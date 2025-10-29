El TSJCyL anula la condena al Ayuntamiento de Zamora y no pagará a Gaza por los terrenos del Puente de los Poetas

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido y el concejal de Hacienda, Recaudación, Rentas, Intervención y Tesorería, Diego Bernardo

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, ha anunciado este miércoles que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha dado la razón al Ayuntamiento en el litigio con la empresa Leche Gaza por el antiguo convenio urbanístico ligado al Puente de los Poetas.

La sentencia, dictada el 23 de octubre, revoca íntegramente el fallo anterior del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Zamora, que obligaba al Consistorio a pagar una indemnización de más de un millón de euros.

El TSJ considera que el Ayuntamiento cumplió con todas las obligaciones del convenio firmado con Leche Gaza en diciembre de 2009. Ese acuerdo permitió utilizar terrenos de la empresa para ejecutar los viales de acceso al nuevo puente, a cambio de trasladar la edificabilidad de esas parcelas a otras resultantes en la futura unidad de ejecución.

La Sala subraya que la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), aprobada en 2011, incorporó esa edificabilidad, cumpliendo así lo pactado. El Ayuntamiento "no incumplió el convenio urbanístico", señala la resolución, que concluye que la empresa "conserva la edificabilidad reconocida" y que no la materializó por su propia "inacción" entre 2011 y 2016.

El tribunal recuerda además que los nuevos mapas de inundabilidad de la Confederación Hidrográfica del Duero, aprobados en 2016, no imposibilitan totalmente construir en esos terrenos, sino que establecen "ciertas limitaciones" que permiten edificar si se cumplen las condiciones técnicas.

Por ello, considera infundada la reclamación de Leche Gaza, que pedía 1,1 millones de euros más intereses por la supuesta pérdida de aprovechamiento urbanístico.

Guarido ha celebrado que la sentencia "pone las cosas en su sitio" y "reconoce la actuación correcta" de todos los equipos municipales que intervinieron, incluidos los anteriores.

El regidor ha recordado que "la demanda de Gaza no tenía argumentación" y que el fallo del Contencioso de Zamora fue "completamente absurdo" por no analizar el fondo del conflicto.

El alcalde ha explicado que el origen del convenio se remonta a los mandatos de Rosa Valdeón y Antonio Vázquez, cuando se proyectó el Puente de los Poetas. El acuerdo evitó una expropiación y permitió avanzar en la obra con rapidez. "Fue un convenio habitual y beneficioso para ambas partes", ha indicado.

Según Guarido, la empresa láctea "obraba con muy mala fe" al reclamar una indemnización pese a haberse beneficiado de que la Junta de Castilla y León financiara los viales del acceso al puente, valorados en tres millones de euros. "En realidad, salió muy favorecida", ha añadido.

Crisis del mercado inmobiliario

El alcalde ha destacado además que el propio Tribunal apunta en su sentencia que el parón en la ejecución de los proyectos urbanísticos de Leche Gaza podría deberse a la crisis del mercado inmobiliario.

En el fallo se subraya que "quizá lo que les ocurrió es que, ante la caída del ladrillo en los años 2009, 2010 y 2011, consideraron que el mercado ya no aceptaba una gran cantidad de viviendas y por eso dejaron el desarrollo aparcado".

Guarido ha insistido en que "esa falta de actividad o desidia no puede repercutir en el Ayuntamiento, que cumplió con su parte del acuerdo".

Aún así, la sentencia aún no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, aunque el alcalde de Zamora considera que "si lo hicieran, merecerían una condena en costas de las más gordas que se puedan comer".

Guarido ha concluido que el fallo "blinda la actuación municipal" y confirma que el convenio de 2009 se cumplió en todos sus términos.

Además, ha recordado que las limitaciones urbanísticas actuales "no son responsabilidad del Ayuntamiento", sino consecuencia de la normativa estatal y de las decisiones de la Confederación Hidrográfica.

"En definitiva, se ha defendido correctamente el interés público y los intereses de los zamoranos", ha recalcado el alcalde, satisfecho por una resolución que evita al Consistorio el pago de una indemnización cercana a millón y medio de euros.