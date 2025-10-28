Un terremoto sacude Zamora de nuevo a los pies del embalse de Ricobayo

El Instituto Geográfico Nacional ha registrado un terremoto en la provincia de Zamora el pasado lunes, 27 de octubre, a las 23.46 horas, muy cerca del embalse de Ricobayo.

Se trata del sexto seísmo que se detecta en territorio zamorano en 2025 y ha ocurrido en el término municipal de Muelas del Pan. Según el IGN, ha tenido una magnitud de 1,9 en la escala de Richter y una profundidad de 2 kilómetros.

Este se suma a los registrados el pasado mes de septiembre en Hermisende, con una magnitud de 2; al de junio en Galende, con una magnitud de 1,9; en mayo en Pedralba de la Pradería, con una magnitud de 2,1; en marzo en Videmala, con una magnitud de 2,7 en la escala de Richter; y en Muelas del Pan, con una intensidad de 2,4 en la escala de Richter.

En el caso de este último en Muelas del Pan el temblor no ha producido daños de ningún tipo y no fue necesaria la intervención de los servicios de emergencia.