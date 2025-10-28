El Ayuntamiento invertirá dos millones de euros en el buen mantenimiento de las calles de Zamora

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Zamora ha aprobado este martes la adjudicación del contrato para el mantenimiento del pavimento de las calles de la ciudad. La empresa ALVAC S.A. será la encargada de ejecutar los trabajos por un importe de dos millones de euros. El contrato tendrá un plazo de ejecución de 24 meses.

El objetivo es garantizar el mantenimiento ordinario y las actuaciones de mejora necesarias en la red viaria de Zamora durante los próximos dos años. La adjudicación a ALVAC se produce tras el proceso de licitación abierto en las últimas semanas.

En la misma sesión, la Junta ha dado luz verde al expediente de contratación para la reparación del paso inferior de la avenida de Portugal, a la altura de la calle Puerta Nueva.

El presupuesto inicial de licitación asciende a 816.781 euros. Los interesados en presentar sus ofertas dispondrán de un plazo de 26 días naturales una vez el proyecto se publique en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Otro de los acuerdos adoptados ha sido el inicio del expediente para el suministro, montaje, instalación y puesta en funcionamiento del mobiliario y equipamiento de la nueva sede de la Policía Local.

La licitación se abrirá con un presupuesto de 212.707 euros. El plazo de presentación de propuestas será de 15 días naturales desde la publicación en la plataforma.

Asimismo, se ha aprobado una subvención de 165.000 euros a favor de la Asociación Zamorana de Empresarios del Comercio (AZECO).

Esta ayuda permitirá desarrollar la segunda fase del programa de bonos de comercio solidario, una iniciativa impulsada para incentivar las compras en el comercio local y dinamizar la economía de proximidad.

La Junta de Gobierno también ha autorizado la redacción del proyecto de adaptación peatonal de las riberas del Duero a su paso por Zamora.

Los trabajos contemplan la sustitución del pavimento en la acera de la carretera Zamora-Carrascal, la avenida del Nazareno de San Frontis y la calle Entrepuentes.

El proyecto inicial se ampliará, con un incremento que no podrá superar el quince por ciento del precio del contrato original.

Por último, se ha aprobado la modificación del contrato para la gestión de las Escuelas Infantiles Municipales La Aldehuela, Pablo Montesinos y Bosque de Valorio.

El cambio supondrá un coste adicional de 14.868 euros destinado a la incorporación de un Técnico Superior en Educación Infantil.

Este profesional asumirá funciones de apoyo en el aula de 2 a 3 años para reforzar la atención educativa en estos centros municipales.