Última llamada a la matriculación en UNED Zamora: se amplía el plazo durante diez días más

Curso sobre resiliencia física y digital de la discapacidad en Uned Zamora

La Universidad Nacional de Educación a Distancia ha ampliado el plazo de matrícula para sus estudios de Grado, Másteres Oficiales, Microtítulos, Cursos de Acceso para Mayores de 25 y 45 años e Idiomas hasta el 4 de noviembre.

La institución ofrece una nueva oportunidad para sumarse a "la mayor universidad pública de España", reconocida por su flexibilidad y su apuesta por una educación accesible y de calidad.

Cabe recordar que en el centro asociado de la UNED en Zamora, los estudiantes pueden cursar 23 Grados oficiales de todas las ramas del conocimiento. Su metodología online y semipresencial permite compaginar la formación con la vida laboral o familiar, con un seguimiento continuo del profesorado.

Además, la universidad dispone de una amplia oferta de másteres oficiales, orientados a la especialización profesional y al acceso a estudios de doctorado.

Los microtítulos UNED destacan como una opción formativa innovadora, con un formato modular que facilita la actualización de competencias en campos como inteligencia artificial, sostenibilidad, educación digital o ciberseguridad.

El Centro Universitario de Idiomas a Distancia (CUID) amplía la oferta educativa con la enseñanza de 15 idiomas, desde inglés, francés o alemán hasta árabe, chino o japonés, además de lengua de signos española y las lenguas cooficiales del Estado. Todos los cursos pueden seguirse en modalidad semipresencial o totalmente en línea.

Por otro lado, los Cursos de Acceso a la Universidad para Mayores de 25 y 45 años representan una segunda oportunidad para quienes no pudieron iniciar estudios superiores en su momento.

Desde la UNED recuerdan que estos están basados en una metodología a distancia y tutorización personalizada, facilitan la preparación de las pruebas oficiales de acceso y se presentan como una vía hacia una educación universitaria "abierta, inclusiva y adaptada a los retos del futuro".

Jornada de acogida para nuevos estudiantes

Esta misma tarde, de 17:30 a 19:00 horas, la UNED de Zamora celebra una jornada de acogida para nuevos estudiantes, concebida como un espacio de orientación y acompañamiento inicial. La actividad se desarrollará de forma presencial y online en directo.

Durante la sesión se abordarán cuestiones prácticas como el uso de la plataforma UNED, el servicio de préstamo de libros o la organización de las pruebas presenciales.

Además, varios alumnos compartirán su experiencia y ofrecerán consejos útiles a los recién llegados para facilitar su adaptación al entorno universitario y fortalecer su sentido de pertenencia a la comunidad UNED.