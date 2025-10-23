La primera mujer subinspectora de la Policía Municipal de Zamora toma posesión de su cargo

La primera mujer subinspectora de la Policía Local de Zamora toma posesión de su cargo

El salón de plenos del Ayuntamiento de Zamora ha acogido esta mañana el acto de toma de posesión de dos nuevos inspectores y una subinspectora de la Policía Municipal, tras superar los correspondientes procesos de selección.

En la firma han estado presentes el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, el concejal de Promoción Económica y Protección Ciudadana, David Gago, el jefe de la Policía Municipal, Tomás Antón; y el secretario del Ayuntamiento, José María Pastor.

El acto ha tenido un carácter especialmente significativo, ya que, por primera vez, una mujer alcanza el rango de subinspectora en la Policía Local de Zamora, un hecho que marca un nuevo hito en la trayectoria del cuerpo municipal.

Desde el Ayuntamiento se ha destacado la importancia de estos nombramientos dentro del proceso de renovación y refuerzo de la plantilla, que continúa avanzando con nuevas promociones y mejoras en la organización interna.