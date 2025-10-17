Jornada de puertas abiertas para celebrar el décimo aniversario del Centro del Lobo: 300.000 visitantes y 13 ejemplares

El Centro del Lobo Ibérico de Castilla y León "Félix Rodríguez de la Fuente" está este fin de semana de cumpleaños. Celebra el décimo aniversario de una instalación única para poder contemplar y aprender de esta especie.

El 18 de octubre se ha programado una jornada de puertas abiertas con entrada gratuita para todos los visitantes que se acerquen hasta Robledo (Puebla de Sanabria, Zamora). Cada hora se llevará a cabo una sesión de manejo que puede ser contemplada desde el mirador de "El Tenadón".

Estas sesiones son una oportunidad singular para observar a los 13 ejemplares de lobo que hay en la actualidad en las instalaciones.

Además, se celebrarán talleres infantiles impartidos por el divulgador José Barrueso. Esta actividad enseñará a distinguir huellas y permitirá a los niños conocer cómo vive una familia de lobos. En la entrada del centro se podrá visitar una exposición sobre razas autóctonas, con ejemplares de mastín leonés, de burro zamorano-leonés, vaca alistana sanabresa o de oveja castellana.

La celebración incluye una degustación de productos locales que estará amenizada por el grupo de gaitas y tambores Atrapallada.

300.000 visitantes

El Centro del Lobo es un "referente en la divulgación y sensibilización ambiental" según el delegado Territorial de la Junta en Zamora, Fernando Pradas. En estos diez años ha recibido más de 300.000 visitantes que han podido aprender el papel que tiene el lobo dentro del ecosistema y la necesidad de que coexista con otras especies.

Solo en lo que llevamos de 2025 se han acercado a sus instalaciones 21.000 personas. Durante una década ha acogido 76 visitas escolares en las que han participado 3.200 estudiantes.

En la actualidad el centro cuenta con 13 ejemplares de lobo divididos en varias manadas. Se encuentran en semilibertad y el visitante puede observarlos desde cuatro miradores. Recientemente la Junta de Castilla y León ha invertido 46.000 euros para mejorar dos de esos miradores, "La pasarela" y "El Peñedo".

La plantilla del Centro del Lobo Ibérico está formada por 11 profesionales entre los que se incluyen cuidadores, veterinarios o educadores ambientales. Estas instalaciones, además de ser un referente en educación ambiental, suponen un importante revulsivo turístico para esta zona de la provincia de Zamora.