Zamora, a la cabeza en la lucha contra el cambio climático con una ambiciosa apuesta por renaturalizar la ciudad

Zamora se ha coronado como referente nacional en políticas de sostenibilidad urbana gracias a un amplio programa de renaturalización que está transformando distintos espacios de la ciudad.

Con una subvención de tres millones de euros, el Ayuntamiento ha puesto en marcha veinte actuaciones que van desde la creación de jardines verticales hasta la recuperación forestal de Valorio.

De ahí, que haya sido la sede elegida para celebrar el I Encuentro de Ciudades en Renaturalización, en el que participan otras diez ciudades españolas, y que se celebra el 9 y 10 de octubre.

A la cita acudieron representantes de Gijón, Soria, Santander, Valencia, Ponferrada, Torrelavega, Segovia, San Sebastián de los Reyes y la Universidad de Oviedo, además de entidades como la Fundación Personas y la Universidad de Salamanca.

Durante la inauguración, el alcalde Francisco Guarido ha explicado que el encuentro sirve para "poner en común cada una de las ciudades los proyectos concretos que está haciendo, las dificultades que ha tenido, que hay dificultades, y cómo esos proyectos están mejorando sin duda la vida de las personas y la sostenibilidad de las ciudades".

Entre los ponentes participan expertos de reconocido prestigio como Antonio Turiel, Marital Mentapia, Antonio Echavaleta, Leandro del Moral, Roberto Rodríguez, Víctor Colino y Asier Sai, que abordaron cuestiones como el cambio climático, la soberanía alimentaria, la gestión del agua, la salud y la planificación forestal.

En el caso concreto de Zamora, las inversiones se han dirigido al bosque de Valorio, la renaturalización de alcorques, la colocación de pantallas verdes en la calle Villalpando, pérgolas con vegetación y nuevas infraestructuras en Vista Alegre.

Guarido ha precisado que el proyecto para la renaturalización prevista en el entorno de la muralla se ejecutará aunque haya que esperar al próximo año por la necesidad de compatibilizar la obra con la conservación del patrimonio hallado en La Feria.

"A veces combinar lo que es un proyecto de renaturalizar una zona y conservar el patrimonio es difícil, pero el proyecto lo vamos a hacer y lo vamos a ejecutar el año que viene con toda seguridad", ha detallado Guarido.

En este ambicioso plan, el bosque de Valorio es uno de los espacios de mayor impacto. Guarido ha recordado la polémica por las talas y la apertura de caminos, pero ha defendido que se trata de "una gestión forestal buena y que se necesitaba desde decenas de años".

Cree que los incendios del último verano en la provincia han reforzado el valor de estas actuaciones, que permiten el acceso de bomberos y maquinaria pesada. De hecho, ha asegurado que "lo que empezó siendo un tema polémico es un tema aceptado 100%".

Las cifras de Zamora son especialmente llamativas a nivel nacional: 16 hectáreas renaturalizadas, 400 nuevos árboles, 500 alcorques recuperados, siete kilómetros de vías urbanas con pantallas verdes y 50 hectáreas de actuación en el bosque de Valorio. También se ha avanzado en la eliminación de especies invasoras.

"El objetivo de este proyecto es la lucha contra el cambio climático, hacer ciudades que mejoren la vida de las personas y que sean más sostenibles", ha recordado Guarido, aunque ha advertido que la burocracia de los fondos europeos ralentiza los procesos.

Ante esta magnitud de actuaciones, desde la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica han destacado el compromiso de la ciudad de Zamora con su renaturalización.

Su coordinadora de Ciudades, Victoria Pérez, ha subrayado durante la inauguración que "es muy ambicioso, tiene un alcance muy importante en superficie de intervención y en diversidad de acciones, pero sobre todo destaca la importancia que le dais a la conectividad ecológica funcional de vuestra ciudad".

El proyecto ha contado también con la participación de la Fundación Personas, ya que sus trabajadores han sido los encargados de llevar a cabo buena parte de los replantes de árboles.

Isidro Deza, delegado en Zamora, ha recordado que se les invitó a colaborar para dar visibilidad al trabajo de personas con discapacidad. "Nuestros trabajadores están disfrutando del trabajo en el entorno y además van a disfrutar de la ciudad porque ellos viven aquí. Ha sido una oportunidad muy relevante", ha asegurado.