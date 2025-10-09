Susto en Benavente por un incendio próximo a una factoría de pirotecnia

Los Bomberos de Benavente en el incendio próximo a una factoría de pirotecnia

Efectivos del Parque de Bomberos de Benavente, integrado en el Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamentos y Protección Civil de la Diputación de Zamora, han intervenido en un incendio registrado en las inmediaciones de la factoría de Pirotecnia Benavente, situada en el paraje Valle La Zarza.

El aviso fue recibido a las 12:10 horas a través de la Policía Local de Benavente, que informaba de un incendio en un montón de madera próximo a las instalaciones. A la llegada de los bomberos, el fuego se encontraba ya controlado y sin llama, procediéndose a las labores de refresco y remoción del material afectado para garantizar su completa extinción.

El incendio afectó a una zona de rastrojera de la finca colindante, identificada como Polígono 501, parcela 239, denominada El Penosillo, así como a la madera acumulada y a un vehículo antiguo que se encontraba en el mismo punto.

Las casetas y dependencias de productos para la elaboración de material pirotécnico no resultaron dañadas ni comprometidas en ningún momento. La intervención concluyó a las 13:22 horas, momento en que los efectivos regresaron al Parque de Bomberos de Benavente

Posteriormente, los bomberos también intervinieron, junto con los voluntarios de la Mancomunidad Tierra de Campos, en la extinción de un incendio agrícola en la localidad de Villarrín de Campos.

El aviso se recibió a las 14:25 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias 112 alertó de un incendio en las inmediaciones de la carretera ZA-P-2316, que une Villarrín de Campos y Manganeses de la Lampreana.

A su llegada, los efectivos del Parque de Benavente, junto con los compañeros del Parque de la Mancomunidad Tierra de Campos y el operativo de la Junta de Castilla y León, procedieron a la extinción del fuego, cuyo origen pudo encontrarse en la cuneta de la citada vía.

Un incendio agrícola en la localidad de Villarrín de Campos.

El incendio afectó a tierras de cereal ya cosechadas, próximas a una nave y dos fincas de regadío, sin que se produjeran daños personales.

En las labores de extinción también participaron una autobomba de la Junta de Castilla y León, una BRIF, un agente medioambiental y efectivos de la Guardia Civil, además de varios vecinos de la localidad, que colaboraron en las tareas de apoyo.

El operativo se dio por finalizado a las 16:42 horas, momento en el que los efectivos regresaron al Parque de Benavente.