La Diputación impulsa a 192 microempresas zamoranas con 750.000 euros para fortalecer la economía del medio rural

El diputado de Desarrollo Económico, Emilio Fernández, en una visita a una microempresa de Zamora

La Diputación de Zamora ha otorgado 192 ayudas a microempresas de la provincia, tras aprobar la resolución definitiva de la convocatoria de subvenciones dirigidas a microempresas de la provincia correspondiente al ejercicio 2025.

La dotación alcanza los 750.000 euros y tiene como objetivo impulsar la actividad económica, mantener el empleo e incentivar la inversión empresarial en el medio rural.

La convocatoria fue aprobada por la Junta de Gobierno el 12 de marzo y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia el 19 de marzo. En total se recibieron 211 solicitudes, de las que 192 resultaron beneficiarias. Otras 17 fueron desestimadas por incumplir las bases y 2 quedaron fuera de trámite al ser presentadas fuera de plazo.

Las ayudas concedidas cubren hasta el 50% de la inversión subvencionable. Cada beneficiario puede recibir un máximo de 15.000 euros.

La distribución se ha realizado en función de los criterios fijados en las bases reguladoras, que incluyen la actividad económica, la localización en municipios de menor población, la creación o el mantenimiento de empleo y el carácter innovador o sostenible de la inversión.

Las subvenciones respaldan proyectos de modernización de instalaciones, adquisición de maquinaria, digitalización, eficiencia energética, mejora de servicios o diversificación de actividades. Los sectores beneficiados abarcan el comercio, la hostelería, la industria agroalimentaria, los servicios personales y la artesanía, consolidando así un tejido productivo diverso.

El plazo para justificar las inversiones finaliza el 28 de noviembre de 2025. No se admitirán pagos en efectivo y será necesario justificar la totalidad del presupuesto aprobado. La Diputación recalca que la transparencia en la ejecución es una condición imprescindible para percibir las ayudas concedidas.

En la convocatoria de 2024 se concedieron 136 ayudas por un total de 530.000 euros. El incremento en 2025 es de 220.000 euros en la dotación y del 41% en el número de beneficiarios.

Para la Diputación, este crecimiento refleja la mayor participación del tejido empresarial zamorano y consolida esta línea de apoyo como un instrumento eficaz para la dinamización económica y la fijación de población en el medio rural.

El diputado de Desarrollo Económico, Emilio Fernández, ha subrayado que "estas ayudas son una herramienta esencial para fortalecer el tejido empresarial de los pequeños municipios, apoyar la actividad de los autónomos y promover inversiones que contribuyen a mantener vivo el medio rural zamorano".

Además, añadió que la Diputación "seguirá apostando por políticas útiles, cercanas y eficaces que generen oportunidades reales en toda la provincia".