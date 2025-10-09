Callejeros pone a Zamora en el foco nacional como una de las ciudades donde aún se puede comprar una vivienda

Callejeros ha regresado a Cuatro con una nueva temporada centrada en uno de los mayores retos de los españoles: encontrar la primera vivienda. El programa ha puesto el foco en Zamora, capital de provincia que se sitúa como la más barata de España para adquirir una casa y por tanto de las pocas ciudades donde aún se puede comprar una vivienda.

El programa de Cuatro pone a la Perla del Duero como una rara avis dentro del panorama inmobiliario español. El reportero lo deja claro desde el inicio: "Zamora es la capital de provincia más barata de España para comprar una casa. Aquí el precio del metro cuadrado gira en torno a los 1.000 euros".

Una realidad que contrasta con las cifras de otras ciudades cercanas, donde los precios pueden duplicarse con facilidad.

Elena Mayado, agente inmobiliaria en Zamora, explica que las razones de sus bajos precios son fundamentalmente que "no hay industria, la gente joven no se ha podido quedar. Tenemos una gran despoblación. Nos hemos quedado con una población muy mayor. Y esto hace que los inmuebles hayan ido bajando".

En el programa se muestra un piso de 91 metros cuadrados en la calle Santa Clara, en pleno centro de la ciudad por apenas 88.600 euros. "Es muy barato, cuesta 90.000 euros. Es un tercero sin ascensor, pero estás en el centro y no oyes nada", describe la agente durante la visita.

La comparación con otras ciudades resulta evidente. "Este mismo piso, por ejemplo, en Valladolid, que está a una hora, podría costar tranquilamente el doble. Y en Madrid, ni hablar. Yo siempre digo: no sé si ponerme en Madrid y decir 'veníos todos, que vivimos muy bien'", afirma Mayado.

Zamora no solo ofrece precios bajos en vivienda. También la vida diaria resulta más asequible. "Tomamos una tapita y una cervecita por las mañanas por aproximadamente dos euros. Es una ciudad muy cercana en la que todo se hace rápido. Te da tiempo a ir a Hacienda, al banco, a todo", señala la agente inmobiliaria.

El contraste con el resto del país se acentúa con los datos de población. En los últimos veinte años, la capital ha perdido 32.000 habitantes. "La falta de trabajo, sobre todo de industria y de grandes empresas que apuesten por esta localidad, ha provocado que mucha gente se marche. Eso ha hecho que el precio de la vivienda baje mucho", concluye Mayado.

En su regreso, Callejeros ha combinado testimonios como este con historias reales de jóvenes, parejas y familias que buscan su primer hogar en un mercado cada vez más complicado. En ciudades como Zamora, donde la despoblación marca el ritmo, el precio de la vivienda se convierte en un espejo de la situación social y económica.