Comprar en los comercios de Zamora tiene premio: hasta 6.000 euros con un sorteo en directo muy especial

La Plaza Mayor de Zamora acogerá el próximo 18 de octubre la celebración del Día del Comercio Zamorano, una jornada festiva que busca "poner en valor el comercio de cercanía" y destacar la importancia de las compras de proximidad.

El evento, organizado por el Ayuntamiento de Zamora y la Asociación Zamorana de Empresarios del Comercio, se celebra por segundo año consecutivo con música, premios y sorteos.

El concejal de Promoción Económica, David Gago, ha explicado durante su presentación que la iniciativa pretende "agradecer a todos los comerciantes que siguen día a día peleando en los negocios, dando lo mejor de sí mismos y ofreciendo los productos de más calidad".

Según ha recalcado el concejal, el objetivo es "ponerlos en el escaparate de la importancia que suponen para el conjunto de la ciudad".

La jornada contará con la actuación del grupo Entavía, una de las formaciones folk más conocidas de Castilla y León. El grupo presentará temas de su disco dedicado a Sanabria, con poemas de Miguel de Unamuno musicalizados durante su estancia en el balneario de Bouzas.

"Va a suponer un marco muy bueno para poner en valor el comercio de proximidad", ha recalcado Gago.

El evento incluirá además un gran sorteo de 6.000 euros en premios, que se repartirán entre los clientes que participen en la campaña.

Los premios estarán distribuidos en un primer galardón de 2.500 euros, otro de 1.000, uno de 600, dos de 400, tres de 200 y cinco de 100 euros.

El sorteo se realizará en directo en el escenario de la Plaza Mayor, con una ruleta, y solo podrán recibir el premio quienes estén presentes en el momento del sorteo.

La gala será conducida por el músico Miguel Álvarez, con el propósito de que resulte "dinámica y entretenida". Los vales para participar podrán conseguirse en los comercios adheridos a la campaña, por las compras realizadas entre el 9 y el 18 de octubre.

Por su parte, el presidente de Azeco, Ruperto Prieto, ha informado de que ya se han inscrito 286 comercios en la iniciativa. "Se van a dar las papeletas desde el día 9 al 18, y luego hay que venir ese 18 por la tarde aquí a disfrutar de la fiesta, meter la papeleta en la urna y compartir esta celebración con los comerciantes", ha añadido.

Los premios deberán gastarse la semana posterior en los propios establecimientos participantes. Prieto augura que "será un éxito, como lo fue el año pasado", y subrayó que el comercio local "da empaque a la vida del día a día" y contribuye a mantener "una ciudad viva, con expectativas y con salidas económicas".

David Gago ha querido recordar que esta actividad "no es una campaña improvisada", sino que forma parte de una estrategia continua de colaboración entre el Ayuntamiento, Azeco y la CEOE. "Tuvimos la campaña de los cromos de Semana Santa, las de Navidad y seguiremos aumentando la inversión en los bonos al comercio solidario, que están funcionando bastante bien", ha señalado al respecto.

Un comercio con altibajos que "sigue luchando"

Preguntado por la situación del sector, Prieto ha admitido que "el pequeño comercio tiene altibajos", pero defendió que "sigue luchando" frente a la competencia de internet y las grandes marcas. "Cada vez hay más clientes que valoran la atención, la cercanía y la profesionalidad del comercio zamorano", ha defendido.

El concejal ha finalizado insistiendo en que el comercio de proximidad "crea tejido social y urbano" y "da alegría a las calles comerciales de Zamora, desde Santa Clara hasta San Torcuato o las Tres Cruces".

Para Gago, ese es "el objetivo último" tanto de Azeco como del Ayuntamiento: mantener vivo el pulso económico y social de la ciudad a través de su red de pequeños comercios.