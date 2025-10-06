Robots, genética y relevo generacional: Ovinova muestra el futuro del ovino español en Zamora

El recinto ferial de Ifeza acogerá del 22 al 24 de octubre la tercera edición de Ovinova, el salón profesional del ovino, que reunirá en Zamora a los principales actores del sector ganadero.

La feria, organizada por Ovigen y las asociaciones de criadores de razas ovinas de Castilla y León, cuenta con el respaldo de la Diputación de Zamora, la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Zamora y Caja Rural.

Durante tres días, el recinto ofrecerá 800 metros cuadrados de exposición comercial con más de 50 empresas líderes en genética, maquinaria, alimentación y servicios veterinarios.

Javier Faúndez, durante la presentación de Ovinova, el salón profesional del ovino

Habrá presentaciones de productos innovadores, demostraciones in situ y jornadas técnicas a cargo de expertos nacionales e internacionales. Aunque es una feria abierta también al público general.

Además, se celebrarán concursos morfológicos, exhibiciones de perros mastines y de trabajo, y talleres de elaboración de quesos y productos lácteos organizados por la Escuela de Industrias Lácteas de Zamora.

El gerente de Ovigen, José Manuel Vázquez, ha explicado durante su presentación que Ovinova será "una feria principalmente profesional, pero también un escaparate abierto a la sociedad para mostrar un sector sostenible que produce alimentos y productos de gran calidad".

La cita incluirá una exposición ganadera de distintas razas ovinas, actividades para escolares, una muestra fotográfica y proyecciones audiovisuales. El evento concluirá con la entrega de los Premios a la Innovación, que reconocerán las aportaciones tecnológicas más destacadas de la edición.

Vázquez ha adelantado que esta edición incorporará novedades sociales y tecnológicas, como un programa de empleo generacional que permitirá la contratación de trabajadores extranjeros interesados en el sector, y la presentación de equipos robotizados y sistemas autónomos de alimentación que facilitan el trabajo diario en las explotaciones. También se debatirán medidas para mejorar las condiciones de la ganadería extensiva y su sostenibilidad.

El sector más importante de Zamora

El sector ovino ocupa un papel de vital importancia en la economía zamorana. Según datos de la Diputación, la provincia cuenta con más de 1.000 explotaciones y medio millón de cabezas de ganado, lo que la sitúa como líder nacional en producción de leche de oveja, con unos 80 millones de litros anuales, y también como referente en producción cárnica, con más de 7.000 toneladas al año.

Por eso, el presidente de la Diputación, Javier Faúndez, ha destacado que Ovinova "transformará Zamora en el epicentro nacional del ovino" y ha subrayado que este sector "mantiene empleo y población en el medio rural, contribuye al cuidado del medio ambiente y genera valor añadido gracias a la transformación industrial de leche, carne y lana".

Faúndez ha querido también agradecer la implicación de todas las entidades colaboradoras, especialmente de Caja Rural, del Ayuntamiento de Zamora, de la Junta de Castilla y León y de los representantes de las distintas razas ovinas, y animó tanto a los profesionales como al público general a visitar la feria.

"Ferias como esta suponen ingresos importantes para la provincia, tanto en hostelería como en otros sectores", ha recordado.

Por su parte, el director general de Caja Rural de Zamora, Cipriano García, ha reafirmado el compromiso de la entidad con el sector primario y con la feria. "Siempre estará al lado del campo y de sus cooperativas. El ovino en Zamora tiene futuro, genera empleo y riqueza, y aporta estabilidad a nuestro medio rural", ha asegurado.

El presidente de la Asociación de la Raza Assaf y de Ovigen, José Antonio Santamarta, señaló que Ovinova "es una ventana abierta al ganadero, donde puede formarse, conocer innovaciones genéticas y técnicas, establecer contactos comerciales y comprobar que el sector es compatible con la sociedad actual".

Santamarta ha recordado que los ganaderos atraviesan un momento delicado, marcado por los altos costes de producción, la presión sanitaria y la falta de relevo generacional. Problemáticas que también se tratarán en la feria.

Finalmente, de Ovigen ha destacado que en Zamora "se concentran algunas de las mejores ganaderías del mundo", y que el futuro del sector pasa por la colaboración entre administraciones, universidades y empresas privadas.

"Debemos reconocer la enorme implicación y profesionalidad de quienes hacen posible esta feria. Zamora debe sentirse orgullosa de ser un referente nacional del ovino", ha concluido.