Morales del Vino reabre parte de su complejo deportivo tras años de litigio con Primus Invictus

Instalaciones del centro deportivo de Morales del Vino antes de la reforma

El Ayuntamiento de Morales del Vino ha reabierto este lunes, 6 de octubre, tres salas del complejo deportivo municipal de la localidad. Así lo ha confirmado a EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León la alcaldesa Carmen Lorenzo, quien ha detallado que serán el nuevo espacio para las actividades deportivas del municipio.

La alcaldesa ha explicado que la reparación de estas salas se ha ido haciendo tras recuperar el espacio de manos de la exconcesionaria Primus Invictus y que se encuentran "en condiciones óptimas para poder utilizarlo".

Las salas reabiertas acogerán en principio actividades como yoga, judo y otras clases que hasta ahora se impartían en el salón municipal y otros espacios. La alcaldesa ha detallado que las salas del complejo deportivo "están muy bien, están equipadas con vestuarios, baños y todo lo necesario para la práctica deportiva".

Carmen Lorenzo cree que se da un salto de calidad para los moralinos ya que "las instalaciones no tienen nada que ver en donde estaban antes ubicadas esas actividades".

Como dato anecdótico, el complejo ya no llevará el nombre Morales Sport, que era el que impuso la concesionaria. "Será el centro deportivo del Ayuntamiento de Morales del Vino", relata la alcaldesa, quien no descarta que acabe teniendo otro nombre en el futuro.

Gimnasio sin máquinas

El siguiente paso en la rehabilitación completa del complejo deportivo de Morales será su gimnasio. La alcaldesa explica que, en estos dos años de abandono por parte de Primus Invictus, ese espacio ha quedado vacío y muy deteriorado.

Toda la maquinaria de gimnasio ha desaparecido y Carmen Lorenzo explica que necesitarán el aval, pendiente de recuperar de la concesionaria, para reponer todo ese material deportivo. "El juicio sale a últimos del mes de octubre, esperemos que la justicia nos dé la razón, nos devuelvan el aval y con ese dinero pondremos en funcionamiento el gimnasio", ha detallado.

Finalmente, sobre la reapertura de la piscina cubierta, la alcaldesa ha señalado que "seguimos con los trabajos para adecuarla". Aun así, Carmen Lorenzo admite que "va muy despacio porque hay mucho, mucho que hacer allí."

De hecho, el Ayuntamiento de Morales no dispone todavía de un presupuesto concreto, aunque ya existe "un informe de la arquitecta", que valora los múltiples daños y deficiencias del mismo.

Una década de conflicto con la concesionaria Primus Invictus

Cabe recordar que el centro deportivo, inaugurado en 2015, estuvo gestionado durante años por la empresa Primus Invictus S.A., antigua Arcebansa, bajo una concesión municipal que se prolongó entre incumplimientos, deudas y abandono de las instalaciones.

El Ayuntamiento abrió en 2023 un expediente sancionador a la concesionaria por "incumplimiento de las obligaciones económicas". La empresa debía abonar un canon anual de 1.250 euros, que "no se percibió ni una sola vez desde su apertura", según ha detallado a este medio Carmen Lorenzo.

Además, acumuló impagos en suministros básicos como luz, agua y gas, y dejó de realizar las inversiones previstas en mantenimiento, que ahora se están solventando.

En junio de 2024, la empresa presentó una reclamación judicial de casi dos millones de euros contra el Ayuntamiento, que fue desestimada. Aun así, la situación se enredó con una petición de "aclaración de sentencia" que retrasó la recuperación plena del recinto.

El pleno municipal resolvió finalmente la concesión en marzo de 2025, con el apoyo de PP y PSOE y la abstención de Vox y UPL. En ese momento, el Consistorio calificó el proceso como "una tortura vivida con Arcebansa", después de casi una década sin control efectivo sobre el complejo.

En mayo de 2025, la rescisión se hizo firme y el Ayuntamiento recuperó el acceso a las instalaciones, que habían sufrido vandalismo, deterioro estructural y pérdida de equipamiento deportivo.