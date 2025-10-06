Karmento lidera un Son de Raíz 2025 que fusiona tradición y neo-folk con Prieto Picado y Serigosa

El Festival Son de Raíz 2025 regresa a Zamora con la intención de consolidarse como uno de los principales eventos de folclore del país. Un evento que se celebrará en el Teatro Ramos Carrión en dos días: el viernes 24 y el viernes 31 de octubre, a las 20:30 horas.

La iniciativa, impulsada por el Consorcio de Fomento Musical de Zamora, busca combinar la música tradicional con propuestas modernas e innovadoras, mostrando cómo la tradición puede actualizarse sin perder su esencia.

El día 24 actuarán dos grupos. Primero, Serigosa, un grupo novel formado por tres mujeres que rescatan repertorios zamoranos con un toque de neo-folk.

A continuación, Prieto Picado, de León, que fusiona jazz, klezmer, músicas balcánicas y de Iberoamérica con repertorios tradicionales de Castilla y León. Cada actuación tendrá una duración aproximada de 45 minutos.

El viernes 31 subirá al escenario la albaceteña Karmento, conocida por ser finalista del Benidorm Fest y por reinterpretar la música tradicional de la Sierra de Cuenca. Su propuesta combina bases rítmicas modernas con letras actualizadas, ofreciendo una resignificación de la tradición musical.

El precio de la entrada se mantiene asequible con 10 euros más 2 euros de gestión, un total de 12 euros por concierto.

El gerente del Consorcio de Fomento Musical, Pablo Madrid, ha destacado que los conciertos forman parte de un proyecto más amplio de neo-folk y refolclorización que impulsa el consorcio a lo largo del año, contribuyendo a la formación musical y a la difusión de la tradición zamorana.

Durante su presentación, el vicepresidente primero y diputado de Educación, Cultura y Turismo, Víctor López de La Parte, ha querido recordar los orígenes del festival en 2014, que ha traído a la capital zamorana a figuras de la talla de Kepa Junkera, Fetén Fetén o Mayalde

De la Parte también ha recordado que su intención es "cultivar nuestra música tradicional, pero con la modernidad, la tradición, pero también con la innovación. Y creo que lo conseguimos".

Según López de La Parte, la provincia de Zamora ha generado un "caldo de cultivo muy importante a través del folclore y la tradición", gracias al trabajo de las escuelas de folclore, grupos etnográficos, coros y danzas, y cantantes y músicos de folclore.

Por su parte, el concejal de Promoción Económica y representante del Ayuntamiento en el consorcio, David Gago ha destacado que el festival "no deja de ser la guinda que culmina todo el trabajo, la esencia que se ha plasmado en ese trabajo tan impresionante de recuperación de la memoria de nuestros pueblos, que no dejan de ser otra cosa que la propia memoria de la ciudad".

El festival cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Zamora, la Diputación Provincial y el Teatro Ramos Carrión, y busca ser un referente en la actualización de la música tradicional, combinando creatividad, calidad artística y respeto por las raíces.