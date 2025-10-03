El PP exige a Sánchez blindar las rutas de bus, inversiones ferroviarias y un plan de movilidad para Zamora

Los parlamentarios del Partido Popular por Zamora, Elvira Velasco y Óscar Ramajo, han presentado en el Congreso seis enmiendas a la Ley de Movilidad Sostenible.

Entre ellas destacan la petición de blindar los servicios de autobús en los pueblos, poner fin al caos ferroviario mediante un plan provincializado de inversiones, y establecer un plan de convergencia de movilidad básica para garantizar igualdad de conectividad en todo el territorio.

Elvira Velasco ha criticado al Gobierno de Sánchez por "desmantelar el medio rural" y ha recordado que "en torno a 9.000 zamoranos de Sanabria y la Carballeda han visto reducidas sus frecuencias de AVE tanto en origen como en destino".

La parlamentaria popular ha recordado que, mientras el Gobierno central no destina "dos tristes millones de euros para restablecer estas frecuencias", sí gasta "750 millones para comprar trenes en Marruecos", y ha añadido que esto es "una auténtica vergüenza".

La diputada zamorana también ha tenido duras palabras para el ministro de Transportes, Óscar Puente, al que ha calificado de "incompetente", por el "caos, desprestigio y propaganda", que ha generado en la organización y mantenimiento del transporte ferroviario español.

Elvira Velasco ha recordado que la falta de mantenimiento ha provocado retrasos continuos y el uso de piezas compradas en Aliexpress. Velasco ha reclamado que los zamoranos tienen derecho a que "las causas y soluciones sean públicas y transparentes".

Blindar los servicios

Por su parte, Óscar Ramajo detalló que la primera enmienda que presentarán busca "blindar por ley los servicios actuales de autobús en toda España" y evitar que "más de 3.400 vecinos del medio rural de Zamora" pierdan paradas esenciales.

Los municipios afectados serían Camarzana de Tera, Castro Gonzalo, Cerecinos de Campos, Lubián, San Esteban del Molar y Santa Cristina de la Polvorosa. Sobre esto, Ramajo asegura que "nos mintieron ya con el AVE y ahora vemos que nos quieren meter un gol".

La segunda enmienda pretende acabar con el caos ferroviario con un plan de inversiones provincializado y un protocolo de análisis de incidencias para retrasos superiores a 20 minutos.

El objetivo es que los usuarios puedan conocer las causas de los retrasos y que no se repitan. Ramajo ha insistido en que el gobierno actual aplica criterios de rentabilidad y eficiencia técnica, "ignorando la realidad del medio rural" y perjudicando la conectividad de pueblos pequeños.

La tercera enmienda propone un plan de convergencia de movilidad básica, que garantice frecuencias mínimas de autobús o tren y fondos específicos en los presupuestos generales del Estado para territorios con menor conectividad.

Ramajo ha explicado que estas medidas buscan evitar situaciones como la supresión de las paradas de AVE en Sanabria y la futura pérdida de servicios de autobús en los pueblos.

Velasco y Ramajo concluyeron que seguirán "apoyando todas las actuaciones reivindicativas y alzando la voz" para defender los servicios públicos y la movilidad en la provincia de Zamora, tanto en autobús como en tren.

Según ellos, la Ley de Movilidad Sostenible definirá "el modelo de transportes para las próximas décadas" y marcará objetivos clave como la descarbonización, la electrificación y la mejora del transporte de pasajeros y mercancías.