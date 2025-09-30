Zamora Orgullosa vuelve a dar visibilidad a los derechos LGTBIQ+: "Es un compromiso con la igualdad de todos"

David Gago y Auxiliadora Fernández durante la presentación de Zamora Orgullosa Fotografía: Ayuntamiento de Zamora

Durante lo que queda de esta semana, Zamora se va a volver más orgullosa aún con la realización de varias actividades que van encaminadas a dar visibilidad al colectivo LGTBIQ+.

El concejal de Promoción Económica, David Gago, y la concejala de Igualdad, Auxiliadora Fernández, así los han anunciado durante la presentación del evento.

“Reafirmamos el compromiso con el colectivo LGTBIQ+ celebrando una segunda edición de Zamora Orgullosa, un compromiso con la igualdad, la diversidad y los derechos de todas las personas en un momento en el que los discursos de odio y la discriminación siguen aquí”, ha señalado Fernández durante su intervención.

Zamora Orgullosa pretende unir el ocio y la diversión con la reivindicación de los derechos humanos y “la libertad de cada uno poder elegir vivir con quién y cómo quiera”.

Por su parte, David Gago ha desgranado el programa elaborado para esta edición de Zamora Orgullosa, que comenzará mañana, 1 de octubre, con un encuentro literario a las 18.00 horas, en el Centro de Ciudades Medievales, bajo el título “Nuestro derecho a la literatura”, en el que participarán Juan Gallego Benot, Sandra Cendal y Jonathan Arribas.

Para el día 2 se podrá presenciar en el Teatro Principal la emisión del Pozcast “¿Qué pasa con el orgullo?”, que contará con la presencia de La Caneli y Keunam.

El viernes, 3 de octubre, habrá una concentración por los derechos LGTBIQ+ en la plaza Mayor a las 21.00 horas. Allí actuarán Mujerzuela Dj, Sandra Love y Pupi Poisson.

Cerrará el programa de actos el VII Transgress Fest “La Rebelión de las Raras”, el sábado 4 a las 18.00 horas en las Aceñas de Cabañales. Todas las actividades son con entrada gratuita, hasta completar aforo en los recintos cerrados.