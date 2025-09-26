Castilla y León y Portugal impulsan Iberlobo on bike, la primera gran ruta cicloturista transfronteriza de Europa

Iberlobo On Bike es un proyecto europeo de cooperación entre Castilla y León y el norte de Portugal, aprobado en la cuarta convocatoria del Programa Interreg España-Portugal.

Su objetivo es la creación de un ciclodestino sostenible y único en Europa que conecte ambos países para promover el patrimonio natural, cultural y gastronómico del noroeste ibérico.

La acción principal del proyecto es una red de rutas cicloturistas entre Zamora y Portugal con 28 recorridos de carretera y 42 de montaña, que suman más de 500 kilómetros.

Estas rutas se apoyarán en aplicaciones de señalización virtual y en siete 'Hubs' o Casas del Cycling, espacios de servicios específicos para ciclistas. La gran ruta podrá completarse en una semana, aunque incluirá subrutas de dos o tres días para un turismo más flexible.

La oferta se completará con 200 recursos turísticos y 50 experiencias culturales, gastronómicas y de ocio a ambos lados de la frontera. "El cicloturismo sostenible es una herramienta poderosa para dinamizar la economía local y crear oportunidades en hostelería, comercio y servicios", ha explicado el presidente de la Cámara, Enrique Oliveira, durante la presentación del proyecto, que pretende atraer a más de 10 millones de potenciales cicloturistas europeos.

El proyecto arrancó en enero de 2024 y se prolongará hasta diciembre de 2026. Cuenta con un presupuesto global de 920.992,88 euros, de los que 690.740 están financiados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

La iniciativa involucra a instituciones de ambos lados de la frontera y se plantea como un referente internacional en cicloturismo sostenible.

Presentación de Iberlobo on bike

Los socios beneficiarios son el Municipio de Bragança, como coordinador principal, junto a la Cámara de Comercio de Zamora, la Diputación de Zamora, la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, la Cámara Municipal de Bragança y el municipio de Vimioso. La Cámara de Comercio participa como beneficiario número 4, con un presupuesto de 127.800,20 euros.

Enrique Oliveira ha detallado también que se trata de "una propuesta innovadora que une deporte, turismo y sostenibilidad para ofrecer una experiencia única a cicloturistas, familias y amantes de la naturaleza".

Oliveira ha añadido que el proyecto busca "incrementar el número de pernoctaciones, reducir la estacionalidad, potenciar el emprendimiento y mejorar la sostenibilidad turística del territorio".

El proyecto abarca espacios naturales de alto valor como el Parque Natural de Montesinho, el Lago de Sanabria y sierras Segundera y de Porto, los Arribes del Duero, la Sierra de la Culebra y el Parque Natural del Douro Internacional.

Los organizadores han señalado que, pese a su riqueza patrimonial, son territorios con baja densidad de población y alto índice de envejecimiento, lo que refuerza la necesidad de iniciativas de desarrollo sostenible.

Una primera validación

Como parte de la validación del trazado español de la ruta, la Cámara de Comercio de Zamora ha organizado una acción de campo liderada por Álvaro Neil, conocido como @biciclown, referente internacional del cicloturismo.

Junto a otros tres ciclistas, recorrerán durante tres días diferentes tramos de la ruta en Zamora, combinando deporte con gastronomía, paisajes y actividades culturales.

Neil ha recordado que iniciativas como esta "no se improvisan, requieren meses de trabajo, investigación y fondos públicos" y pidió a los medios "poner sus micrófonos y plumas a trabajar para que la gente de Zamora se sienta orgullosa de un destino que nace con vocación internacional".

El ciclista asturiano, que ha recorrido 117 países y completado una vuelta al mundo en bicicleta, explicó que la ruta tendrá un recorrido circular de unos 600 kilómetros.

Comienza en Fermoselle, atraviesa la Sierra de la Culebra y Sanabria, entra en Portugal hacia Bragança y regresa al punto de partida. "Es una ruta pensada para familias y aficionados, no solo para profesionales", ha señalado.

La validación permitirá generar material audiovisual y un documental de 10 minutos con versiones en español, portugués e inglés, además de piezas breves para redes sociales. El objetivo es promocionar la ruta de cara a su lanzamiento oficial previsto para 2026.