Vuelve la campaña más exitosa del comercio zamorano: el Ayuntamiento lanza 10.000 bonos para desempleados

Los bonos de comercio solidario regresan a Zamora con una nueva edición que busca reforzar el consumo en los pequeños establecimientos de la capital.

El Ayuntamiento ha puesto en marcha 10.000 bonos con un valor de 15 euros cada uno, disponibles entre el 22 de septiembre y el 25 de octubre, dentro de la iniciativa denominada 'Suma y sigue'.

Cada persona en situación de desempleo puede solicitar hasta cuatro bonos, equivalentes a 30, 60 o 120 euros en compras. El trámite se realiza a través de la página web de la campaña.

El Servicio Público de Empleo de la Junta de Castilla y León se encarga de comprobar la condición de las personas solicitantes. Una vez validados, los bonos se reciben en el teléfono móvil o a través de la web.

Para utilizarlos, basta con presentar el DNI o el código del bono en los comercios adheridos. El establecimiento comprueba la validez y descuenta el importe en la compra.

Posteriormente, la Asociación Zamorana de Empresarios del Comercio (Azeco) gestiona la devolución económica al comerciante. Los bonos caducan en siete días, aunque si hubiera sobrantes podrían canjearse hasta una semana después de finalizar la campaña.

El concejal de Promoción Económica, David Gago, ha explicado durante la presentación de la campaña que se trata de una medida "clara y decidida por parte de la Concejalía y del Ayuntamiento para apoyar al comercio de proximidad".

Gago ha recordado que en lo que va de año se han invertido más de 300.000 euros en este tipo de campañas y que la iniciativa "vino en la pandemia, pero vino para quedarse".

Según el concejal, el comercio tradicional de Zamora "es parte de la esencia de la ciudad, de la manera de estructurarla y de mantener vivo el centro comercial urbano".

Así que ha agradecido la implicación de las asociaciones empresariales y de la Junta de Castilla y León, que aporta los datos necesarios para activar los bonos.

Por su parte, el presidente de Azeco, Ruperto Prieto, ha destacado que la campaña supone "prácticamente una ayuda directa que además se multiplica".

Según los primeros datos, se han adherido 185 comercios y ya se han canjeado más de 6.000 bonos en los primeros días. "Genera tráfico, fidelidad y revierte directamente en la actividad económica de la ciudad", aseguró.

Prieto ha detallado que la mayoría de los bonos se destinan a compras de alimentación y equipamiento personal, aunque también tienen impacto en otros sectores como pequeños electrodomésticos. "Es una campaña que funciona muy rápido, que de verdad cala y que trae una actividad económica directa y concisa para todos", ha añadido.

Para finalizar, el presidente de Azeco ha insistido en que este tipo de iniciativas ayudan a mantener vivo el tejido comercial de Zamora. "Tenemos que seguir promocionando lo nuestro y poniéndolo en valor porque queremos que Zamora siga viva", ha recalcado.