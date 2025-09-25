Vecinos de las zonas afectadas por los incendios de Zamora y León recibirán un millón de euros para rehabilitar sus casas

La Junta de Castilla y León ha autorizado hoy una subvención de 1.063.700 euros que permitirá a siete familias cubrir la totalidad del coste de reparación de los daños sufridos en sus viviendas o edificaciones complementarias por los incendios forestales recientes.

El reparto se efectúa entre cinco familias que residen en Castrocalbón (León), una en Oencia (León) y otra en Cubo de Benavente (Zamora).

Estas ayudas se suman a las ya concedidas el pasado 28 de agosto por 252.000 euros en Cubo de Benavente, a las de Guardo (Palencia) por 1.830.450 euros y a las de Villaseco (Zamora) y Quintana y Congosto (León) por 1.562.450 euros. En total, las subvenciones alcanzan los 4.708.600 euros.

La oleada de incendios forestales ha generado "situaciones de extrema dificultad", con daños importantes en viviendas, enseres domésticos y edificaciones complementarias en los municipios afectados.

La Junta subraya que estas ayudas buscan "devolver a las familias la estabilidad de sus hogares", recuperar arquitectónicamente patrimonio degradado y promover la revitalización económica de núcleos rurales.

Los importes concedidos varían según el daño sufrido, según indican desde la Junta. En Cubo de Benavente, una familia recibirá 22.750 euros por daños en una edificación complementaria. En Oencia, la ayuda asciende a 243.000 euros para cubrir vivienda, enseres y edificación complementaria.

En Castrocalbón, cinco familias recibirán un total de 797.950 euros: 88.400, 138.250, 187.800, 241.500 y 142.000 euros, según los daños en vivienda, enseres y edificaciones complementarias.

Desde la Junta indican que estas ayudas cubren un amplio espectro de situaciones: se conceden tanto para viviendas habituales como para segundas residencias, sin importar los ingresos familiares o si los residentes eran propietarios de los inmuebles.

El gobierno autonómico recalca que estas medidas buscan "cuidar el entorno rural y mantener la población en los pueblos".