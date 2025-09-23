Los futuros cuidadores robóticos se entrenan en Castilla y León: "La idea es que atiendan a mayores en casa"

El Centro Tecnológico Cartif desarrolla en Castilla y León un proyecto de robótica aplicada a los servicios sociales, con el objetivo de apoyar a las personas mayores y fomentar su vida independiente.

La iniciativa cuenta con la colaboración de la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León y combina investigación propia con la adaptación de robots diseñados en otros países.

"Tenemos un observatorio de robótica para ver qué hay en el ecosistema mundial y traerlo a los servicios sociales de Castilla y León", explica a EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León Héctor Urueña, investigador de Cartif.

Estos prototipos no están concebidos originalmente para este ámbito, pero Cartif busca adaptar sus funcionalidades para mejorar el cuidado y la atención en personas mayores y dependientes en la Comunidad. "La idea es que atiendan a mayores en casa", añade.

Entre los modelos en prueba se encuentran robots chinos capaces de moverse de forma autónoma por viviendas o residencias y manipular objetos gracias a sus manos con dedos articulados.

También está el robot francés Ritchie, que por ahora solo funciona en modo teleoperado. "La idea es conseguir fundir las dos funcionalidades, que pueda actuar de forma remota y de forma independiente", indica Urueña.

Temy ya ayuda en residencias y hogares de Castilla y León

En fase más avanzada se encuentra Temy, un robot fabricado en China para una empresa estadounidense. Este dispositivo ya se ha introducido en viviendas y residencias de Castilla y León.

Sus funciones principales son el acompañamiento, el entretenimiento y la motivación cognitiva y física, siempre trabajando junto a los profesionales que atienden a los mayores.

Robots de Cartif saludan en el Foro Nacional 'Innovación saludable: ciencia, tecnología y personas' en Zamora

Cartif también desarrolla un prototipo propio en España. "La idea es poder fabricarlo aquí y que nos sirva para lo mismo", explicó Urueña. Este modelo busca replicar las capacidades de Temy, pero con diseño y producción nacional, lo que facilitaría su adaptación y disponibilidad en las residencias españolas.

Héctor Urueña controlando uno de los robots

Las pruebas con usuarios se limitan, por el momento, a Temy. Urueña reconoce que aún queda camino para que otros robots puedan trabajar de forma autónoma con personas dependientes.

"Para hacerlo de forma independiente todavía queda mucho. A lo mejor teleoperado puede ser un poco antes, pero los movimientos no están preparados para dejarlos solos en una casa con una persona que no sea capaz de gestionarlos", finaliza.