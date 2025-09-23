Amplio despliegue de la Guardia Civil para encontrar a Antonio en Zamora: la principal pista es su Peugeot 307 rojo

Montaje con la imagen de Antonio y su búsqueda en Sayago

La Guardia Civil ha activado un amplio dispositivo de búsqueda para localizar a un hombre desaparecido desde la tarde de ayer en la provincia de Zamora.

El desaparecido se llama Antonio, tiene 63 años, y no regresó a su domicilio ayer por la tarde, según informan desde el Instituto Armado. Su vehículo, un Peugeot 307 rojo con matrícula 7405 DTG, fue visto por última vez en la zona de Carbellino de Sayago. Además, el desaparecido tiene otro domicilio en Almeida de Sayago.

La alerta se dio cuando sus familiares comunicaron la ausencia a la Central COS de la Comandancia de Zamora. Desde ese momento, la Guardia Civil activó varias patrullas de Seguridad Ciudadana que recorrieron diferentes áreas durante la tarde y la noche, aunque sin dar con el paradero de Antonio.

Esta mañana el dispositivo se ha ampliado con nuevos efectivos y medios técnicos. En la búsqueda participan unidades de Seguridad Ciudadana, el Seprona con una embarcación, la Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia Usecic, la Oficina de Atención al Peregrino y un helicóptero de la Unidad Aérea de Castilla y León, con base en León.

El operativo está dirigido y coordinado por el teniente adjunto de la Compañía de Zamora. Además, permanecen en alerta otros recursos como la Oficina Móvil de Atención a la Ciudadanía, que podría actuar como Puesto de Mando Avanzado.

Además se encuentra en la zona el Equipo Pegaso y los perros de búsqueda del Grupo Cinológico de la Zona de Castilla y León, con sede en Zamora.

Helicóptero de la Guardia Civil en Sayago

La Guardia Civil confirma que estas unidades se podrían ir incorporando a lo largo de la mañana en función de la evolución de la búsqueda.